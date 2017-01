Un tun fiscal de 800 milioane euro omoară naivitatea daneză

Statele din vestul Europei par uneori genul de orășele idilice din filmele horror, în care zâmbetele forțate ale localnicilor și stilul de viață atât de relaxat ascund secrete grele, precum canibalismul, terorismul, satanismul sau, în cazul Danemarcei, tunurile fiscale de 800 milioane euro! Trezoreria Danemarcei a anunțat că a cerut o anchetă în ceea ce ar putea fi cea mai mare fraudă fiscală din istoria țării. „În timpul verii am devenit suspicioși după ce am primit informații de la autoritățile unei alte țări. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a întărit aceste suspiciuni, așa că am transmis cazul la Poliție“, a explicat directorul Trezoreriei, Jesper Roennow Simonsen. Este vorba despre câștiguri realizate de companii pe piața bursieră daneză. În mod normal, ele sunt impozitate cu 27%, dar convențiile fiscale semnate de Danemarca cu anumite țări permit beneficiarilor cu sediul în aceste țări să primească înapoi taxa, integral sau parțial, dacă ea există deja acolo, pentru a preveni dubla impozitare. Potrivit lui Simonsen, „o vastă rețea de companii cu sediul în străinătate a solicitat rambursarea taxelor pe dividende pentru participații fictive, pe baza unor documente false“ - „Frauda a fost calculată pe baza a 2.120 de cereri, pentru un total de aproximativ 6,2 miliarde coroane (circa 830 milioane euro), între 2012 și 2015“. Nici Fiscul și nici Poliția din Danemarca nu au oferit încă detalii despre companiile implicate.