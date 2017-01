Un turneu util pentru toate participantele

Cupa “Mării Negre” 2008 a fost unul dintre cele mai puternice turnee masculine de volei organizate vreodată în România! CVM Tomis a invitat la Constanţa numai formaţii calificate în Cupele Europene (cîte două în Liga Campionilor, Cupa CEV şi Cupa Challenge), iar competiţia a oferit 12 meciuri de bună valoare, nivelul calitativ al finalei rivalizînd cu ce putem vedea în grupele Ligii Campionilor. „A fost un turneu de mare valoare, pentru că au fost echipe cu reputaţie internaţională, unele dintre ele din Champions League. Am văzut un turneu foarte bine organizat şi cu meciuri de bun nivel”, a declarat reputatul antrenor Stelian Moculescu, prezent la Constanţa sîmbătă, în ziua finalelor. Podiumul a fost ocupat de trei formaţii de Ligă, cu toate că numai ACH Voley Bled (locul 2) şi ŢSKA Sofia (locul 3) vor participa şi din toamnă la această competiţie. Ambele au fost învinse de cîştigătoarea turneului, Arkas Izmir, care în sezonul trecut a jucat în Liga Campionilor şi cu două victorii s-a clasat pe locul 3 în Grupa D, din care au mai făcut parte Copra Piacenza, Palma de Mallorca şi aon hotVolleys Viena. Turcii au avut cea mai puternică şi mai omogenă echipă, chiar dacă au terminat campionatul intern pe locul 3 şi vor juca în Cupa Challenge. „Concluzia este că am organizat la Constanţa poate cel mai puternic turneu din România de după Revoluţie. Mă bucur că au venit echipe atît de puternice, nu mă bucur pentru locul ocupat de Tomis, dar este o etapă de pregătire pentru sezonul viitor. Arkas a demonstrat că este cea mai bună echipă la momentul de faţă şi poate că nu merita să ocupe doar locul 3 în campionatul Turciei”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele clubului organizator. Reprezentanţii echipelor de peste hotare au fost unanimi în aprecieri: turneul a reunit la start numai formaţii puternice, meciurile au fost de bună valoare şi competiţia a fost ideală pentru actuala perioadă, în care toată lumea se pregăteşte pentru debutul în campionatele interne. În plus, organizarea a fost fără cusur, ceea ce a devenit un obicei la Constanţa! Singurul minus al Cupei “Mării Negre” ediţia a şasea, remarcat şi de formaţiile invitate, l-a reprezentat numărul mic de spectatori prezenţi în tribunele Sălii Sporturilor, prea puţini totuşi pentru o competiţie de o asemenea valoare.