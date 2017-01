Un vaccin împotriva malariei va fi testat în şapte state africane

Ultimele teste clinice înainte de comercializarea vaccinului împotriva malariei vor fi efectuate în şapte state africane, începînd din ianuarie 2009, potrivit declaraţiei recente a directorilor laboratorului britanic GlaxoSmithKline (GSK). ”Este cel mai avansat vaccin şi singurul, în prezent, care şi-a demonstrat eficacitatea împotriva malariei care-i îmbolnăveşte pe copiii şi pe sugarii din Africa”, a declarat Joe Cohen, care lucrează la acest vaccin din 1987, în cadrul laboratorului farmaceutic GSK. Potrivit studiilor efectuate în Mozambic, pe copiii mai mici de 5 ani, acest vaccin, denumit RTSS, are o eficacitate de 30 - 35% împotriva formelor benigne ale maladiei şi de 50% împotriva formelor severe ale malariei, pe o durată medie de trei ani. ”Cu o eficacitate de 30 -35%, vom putea să evităm 100 de milioane de cazuri de malarie pe an şi vom putea să salvăm cîteva mii de vieţi”, a precizat Cohen, care a reamintit că malaria ucide în fiecare an aproape un milion de copii în Africa. În Mozambic, acest vaccin a redus considerabil numărul de spitalizări, a declarat Christian Loucq, directorul ONG-ului Malaria Vaccine Initiative (MVI), care finanţează parţial acest program de cercetări medicale prin intermediul Fundaţiei Bill şi Melinda Gates.

Testele finale vor avea loc în 11 clinici din Kenya, Malawi, Mozambic, Gabon, Ghana, Burkina Faso şi Tanzania. Ele vor implica participarea a 16.000 de copii şi de specialişti africani şi vor începe în ianuarie 2009, potrivit declaraţiei lui Loucq. ”Este un vaccin care a fost conceput pentru a activa sistemul imunitar de o asemenea manieră încît acesta să distrugă parazitul foarte devreme, imediat după ce acesta ajunge în sînge sau în ficat, înainte să atace globulele roşii”, a explicat Cohen. Testarea acestui vaccin reprezintă faza a III-a, ultima înainte de a cere omologarea oficială a vaccinului de către autorităţi. Ea va permite comercializarea vaccinului în cursul anului 2012, dacă rezultatele vor fi concludente.