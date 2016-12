Un veritabil arsenal, confiscat de poliţişti la Constanţa

14:13:10 / 06 Iunie 2014

“Au mai fost găsite şi arme albe, care puteau…”

1. Orice cutit de bucatarie, orice furca, coasa, secera, topor, etc este arma alba. Peste tot, inclusiv on line se pot cumpara arme alba fara ca legea sa puna vreo opreliste. Deci orice om din țara asta poate fi acuzat ca are in casa o arma alba. Mai trebuie explicat ridicolul acestor descoperiri ale mascatilor ??? Ma refer la oameni sanatosi la cap care inteleg ce scriu, nu la cretini carora si daca le desenezi, tot nu vor sa inteleaga si tot pe a lor o țin. 2. Categoric pt. armele de foc descoperite trebuiesc pedepse aspre. Grav e ca frecvent acestea nu reprezinta decit un pretext de a da buzna in casele oamenilor in timpul noptii (!!!)intrun mod care pina nu de mult era ilegal. 2. Trebuie spus ca prin aceste actiuni (de a intra in timpul noptii precum tilhatii) se urmareste terorizarea populatiei corecte. Daca s-ar dori sa se faca ordine, primul obiectiv ar fi distrugerea bandelor de tigani. Cum va explicati ca tiganii fac infractiuni fara numar si totusi sunt lasati in libertate? Principalul rol al bandelor de tigani e terorizarea oamenilor. Bandele de mascati lucreaza sinergic cu bandele de tigani in terorizarea populatiei. 3. S-a dat dreptul politiei (inclusiv mascatilor ) de a cotrobai in masina personala. Asa ceva nici nu se putea concepe inainte cind era necesar avizul procuraturii ptr. un control in masina personala. Principalele obiecte pe care infractorii cu legitinatie le cauta cind iti buzunaresc masina sunt unele obiecte care ar permite oamenilor corecti sa se apere de atacatori (de exemplu o bîta), in primul rind ma refer la bandele de tigani; deci statul urmareste sa-i ia omului corect orice posibilitate de aparare si sa-l dea in miinile infractorilor! Daca acel om se duce la pescuit sau in alta parte in pustietate, cine ii asigura protectia? Si asta in timp ce toti tiganii au in carute topoare, seceri, etc. si nimeni, niciodata, nu le face vreun control ! Acesta este adevarul! Asa stau lucrurile si altfel, nu!