Un videoclip regizat de Heath Ledger, lansat la 20 de luni după moartea sa

Un videoclip rap, regizat de regretatul Heath Ledger, a fost postat pe YouTube, vineri, la aproape doi ani de la tragica dispariţie a actorului australian, din cauza unei supradoze accidentale de medicamente. Acest videoclip cu o durată de trei minute al piesei “Cause An Effect”, interpretată de rapper-ul N\'Fa, cunoscut şi sub numele de No Fixed Abode, a fost filmat cu o singură cameră, în garajul actorului australian din Sydney, cu puţin timp înainte de tragica lui dispariţie, la vîrsta de 28 de ani, în ianuarie 2008. Presa consideră că piesa “Cause An Effect” a fost ultimul proiect cultural realizat de Heath Ledger.

N\'Fa, cunoscut în trecut sub numele de Nfamas, din trupa australiană de hip hop 1200 Techniques, s-a născut în Londra, însă a crescut în Perth, oraşul natal al lui Heath Ledger. Cei doi artişti erau buni prieteni în copilărie. Videoclipul piesei “Cause An Effect” conţine mai multe planuri apropiate cu chipul N\'fa, machiat cu vopsea neagră, albă şi roşie. Clipul a fost inclus într-o retrospectivă prezentată în memoria lui Heath Ledger în timpul Festivalului de Film de la Roma, la începutul lunii octombrie. “Ideea a fost să păstrăm un spirit cît mai artistic şi asta am făcut. Heath l-a regizat chiar foarte bine şi am fost foarte mulţumit de cum a ieşit... Ştiu că Heath era mulţumit de munca lui. De multe ori m-am simţit inconfortabil vorbind despre colaborarea cu Heath şi despre realizarea acestui videoclip, însă cred că este necesar să explic ideea din spatele acestui proiect şi aprecierea mea sinceră pentru timpul pe care el mi l-a acordat”, a explicat rapper-ul N\'fa într-o înregistrare video.

Heath Ledger a mai realizat videoclipuri şi pentru chitaristul Ben Drake şi pentru trupa americană de rock alternativ Modest Mouse. Ultimul film în care a jucat, intitulat “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, va fi lansat în luna decembrie.