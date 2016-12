Un viol pe zi

Violenţele sexuale împotriva femeilor cunosc o creştere constantă la New Delhi. Potrivit autorităţilor indiene, la New Delhi se înregistrează în fiecare zi câte un viol. De la începutul acestui an, 212 femei au reclamat la poliţie că au fost violate. Tendinţa este în creştere faţă de 2009, an în care au fost raportate 540 de violuri şi aproximativ 500 de molestări sexuale. Ultimul incident înregistrat la New Delhi s-a petrecut duminică, atunci când o femeie de 30 de ani a fost violată de un agent de poliţie şi de un prieten al acestuia.