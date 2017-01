Un violonist german susţine că este fiul regelui Mihai

O nouă tentativă. Regele Mihai este implicat într-un scandal, de un violonist german care pretinde că este urmaşul Majestăţii Sale. Dieter Stanzeleit a deschis un proces în Germania, sperând să îi fie recunoscut statutul de fiu al regelui Mihai. Acesta susţine că provine dintr-o presupusă căsătorie a regelui cu o membră a Casei Regale Britanice, iar magistraţii nemţi au solicitat acum ajutorul judecătorilor români, pentru a obţine un punct de vedere oficial din partea monarhului. Nu este prima oară când violonistul german ajuns la vârsta de 72 de ani deschide o procedură judiciară în acest sens. În 2000, Dieter Stanzeleit a mai avut o tentativă de acest gen la Geneva, fără succes, însă. Maiestatea Sa regele Mihai respinge categoric ideea că violonistul ar fi fiul său.

O carte edificatoare. ”Am două nume şi mă pot prezenta dumneavoastră sub numele de Dieter Stanzeleit sau Nicolae Vasile de Alba Iulia, prinţul moştenitor al României. Primul nume l-am primit la vârsta de 5 ani, când o refugiată de cetăţenie germană mi-a dat numele fiului său în vârstă de şase luni, care tocmai decedase, Dieter, evident, pentru siguranţa mea, deoarece în anul 1945, în Germania era încă război. Ca Nicolae Vasile am fost născut pe data de 28 noiembrie 1939, la Sinaia şi botezat în localitatea Carmen Sylva, numită acum Eforie Sud. În 2007 a apărut cartea mea în limba română, intitulată “Regina Pierdută”, pe care i-am dedicat-o mamei mele. Conţine o descriere a vieţii mele şi a împrejurărilor politice care au condus la primirea celor două nume şi la faptul că am trăit mai bine de 50 ani în Germania. Când în final în 1994, prin cercetări mai concrete, am vrut să aflu ceva mai multe informaţii despre părinţii mei, de ce i-am pierdut, multe documente erau dispărute şi mulţi martori morţi. Timp de zece ani am vorbit şi corespondat cu martori din Europa şi chiar şi din SUA. Am investigat sistematic în arhivele de stat din Bucureşti, Londra, Potsdam, Bonn, Paris, Edinburgh, Koblenz, Munchen şi Utrecht şi am încercat printr-un procedeu de hipnoză în stare de conştienţă să prelucrez clipele traumatice ale copilăriei mele”, afirmă violonistul german.

În cartea sa “Regina Pierdută” se vorbeşte despre martori şi documente care să dovedească paternitatea regelui Mihai. Rămâne de văzut dacă aceste informaţii vor reuşi să treacă pragul recunoaşterii juridice!