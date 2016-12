Un volum de memorii al cântăreţei Patti Smith a câştigat US National Book Award pe 2010

Volumul de memorii “Just Kids”, scris de cântăreaţa rock Patti Smith, s-a aflat printre câştigătorii celei de-a 61-a ediţii a galei US National Book Awards, ce a avut loc, miercuri, la New York. Biografia cântăreţei a câştigat National Book Award la secţiunea non-ficţiune. Volumul scris de veterana cântăreaţă în vârstă de 63 de ani relatează diverse aspecte din tinereţea acesteia, petrecută la New York, în anii ‘60, dar şi felul în care s-a născut prietenia ei cu fotograful Robert Mapplethorpe. Prezentă la ceremonie pentru a ridica acest premiu, Patti Smith i-a rugat pe editorii americani să nu permită tehnologiei moderne să ucidă publicaţiile în format tradiţional. “Nimic nu e mai frumos ca o carte, hârtia, fonturile şi copertele ei”, a declarat cântăreaţa americană.

Jaimy Gordon a câştigat US National Book Award pe 2010 la secţiune ficţiune, pentru romanul “Lord of Misrule”, care prezintă încercările unui proprietar de cai de curse de a-şi salva de la faliment clubul de hipism pe care îl conduce. Victoria scriitoarei Jaimy Gordon la această secţiune este considerată de specialişti o mare surpriză, ţinând cont de faptul că autoarea americană şi-a publicat toate romanele din ultimii 20 de ani la câteva edituri mici, necunoscute publicului larg. Din juriul secţiunii a făcut parte şi scriitorul Andrei Codrescu, născut în România. Premiul pentru cel mai bun volum de poezie a revenit poetului Terrance Hayes, pentru volumul “Lighthead”. Kathryn Erskine a primit premiul pentru cel mai bun debut, pentru romanul “Mockingbird”, care spune povestea unei fetiţe de 11 ani, suferind de sindromul Asperger, ce încearcă să treacă peste moartea fratelui ei. Scriitorul şi jurnalistul american Tom Wolfe, în vârstă de 79 de ani, a fost recompensat cu medalia pentru contribuţia deosebită adusă literaturii americane. Fiecare secţiune a avut câte cinci finalişti, iar câştigătorul va fi recompensat cu 10.000 de dolari.

Pentru a fi eligibile, lucrările trebuie să fie scrise de cetăţeni americani şi să fie publicate în SUA, în perioada 1 decembrie 2009 - 30 noiembrie 2010. Printre câştigătorii National Book Award din anii anteriori s-au numărat John Updike, Philip Roth şi Ralph Ellison. National Book Awards sunt decernate anual, din 1950, de fundaţia National Book.