Un volum de memorii scris de Nelson Mandela va fi publicat postum, anul viitor

Un nou volum de memorii scris de Nelson Mandela, care reprezintă o continuare a autobiografiei sale "Long Walk to Freedom", apărută în 1995, va fi publicat postum, în 2016, informează bbc.com. Cartea va avea la bază însemnările liderului sud-african şi a fost completată de foştii consilieri ai lui Nelson Mandela. Văduva sa, Graca Machel, spune că Nelson Mandela a început să redacteze acel manuscris în 1998, spre sfârşitul mandatului său prezidenţial de cinci ani. Reprezentanţii editurii Pan Macmillan spun că noul volum va reprezenta "o analiză candidă a dificultăţilor cu care Nelson Mandela s-a confruntat în timpul mandatului său prezidenţial". Graca Machel spune că Mandela considera acest volum ca "o progresie naturală" după volumul "Long Walk to Freedom", care a relatat primii ani din viaţa liderului sud-african, lupta sa politică împotriva regimului de apartheid şi cei 27 de ani pe care i-a petrecut în închisoare. "Long Walk to Freedom" a devenit ulterior unul dintre cele mai bine vândute volume de memorii din toate timpurile. Noua carte va avea la bază diverse materiale care sunt expuse în arhivele Fundaţiei Nelson Mandela. Data exactă a publicării nu a fost deocamdată anunţată.