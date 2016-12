Un western, în fruntea box office-ului american

Drama western “Adevăratul curaj / True Grit”, noul film al fraţilor Joel şi Ethan Coen, cu Jeff Bridges în rolul principal, a urcat pe prima poziţie în box office-ul nord-american, în weekend-ul trecut. În cea de-a treia săptămână petrecută pe marile ecrane din SUA şi Canada, acest remake al western-ului “True Grit”, regizat în 1969 de Henry Hathaway, cu John Wayne în rolul principal, în care o adolescentă angajează un şerif alcoolic pentru a-l ucide pe asasinul tatălui ei, a obţinut încasări de 15 milioane de dolari.

Comedia “O familie de coşmar / Little Fockers”, în care tandemul infernal Ben Stiller - Robert De Niro apare pentru a treia oară pe marile ecrane, a coborât pe locul al doilea. Această a treia parte a francizei “Un socru de coşmar”, în care Robert De Niro interpretează rolul unui fost spion CIA care nu prea are încredere în ginerele său, interpretat de Ben Stiller, a obţinut încasări de 13,7 milioane de dolari. Filmul “Anotimpul Vrăjitoarei / Season of the Witch”, regizat de Dominic Sena şi avându-i în rolurile principale pe Nicolas Cage şi Ron Perlman, a debutat pe locul al treilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 10,7 milioane de dolari. Thrillerul SF “TRON: Moştenirea”, care îi face pe spectatori să plonjeze într-un univers informatic virtual, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al patrulea, cu încasări de 9,8 milioane de dolari în SUA şi Canada, de vineri până duminică. Drama “Black Swan”, care îi aduce împreună pe Natalie Portman, Vincent Cassel şi Winona Ryder, în cadrul intrigilor şi tensiunilor din compania de dans New York City Ballet, a urcat patru locuri şi a ajuns pe poziţia a cincea, cu încasări de 8,3 milioane de dolari. Filmul “Country Strong”, regizat de Shanna Feste şi cu Gwyneth Paltrow într-un rol principal, spune povestea unui compozitor de muzică country care încearcă să relanseze cariera unei cântăreţe aflată pe o pantă descendentă. Acest lungmetraj ocupă locul al şaselea, cu încasări de 7,3 milioane de dolari. Filmul “The Fighter”, regizat de David O. Russell, cu Mark Wahlberg şi Christian Bale în rolurile principale, a pierdut un loc şi a ajuns pe poziţia a şaptea, cu încasări de 7 milioane de dolari. “The King\'s Speech”, în care Colin Firth interpretează rolul lui George al VI-lea al Marii Britanii, care reuşeşte să îşi învingă problemele de vorbire şi să îşi asume pe deplin rolul de rege al Angliei în timpul războiului, a generat încasări de 6,811 milioane de dolari şi ocupă locul al optulea în box office-ul nord-american.

Animaţia “Yogi Bear”, o peliculă care îl aduce pe marele ecran pe celebrul ursuleţ din serialul de televiziune american omonim, a reuşit încasări de 6,810 milioane de dolari de vineri până duminică şi ocupă poziţia a noua, în coborâre cu cinci locuri faţă de săptămâna trecută. Animaţia “O poveste încâlcită / Tangled”, o adaptare Disney a unei poveşti de fraţii Grimm, încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 6,2 milioane de dolari.