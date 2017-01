Un ziarist american care scrie pentru revista "National Geographic" a compărut în faţa unui tribunal din Darfur, sîmbătă, fiind acuzat de spionaj şi intrare ilegală pe teritoriul sudanez. Paul Salopek, care scrie pentru revista "National Geographic" şi pentru "Chicago Tribune", a fost arestat în urmă cu o săptămînă, pentru că a traversat frontiera sudaneză în regiunea Darfur, în zona de graniţă cu Ciadul. "El a obţinut o amînare de două săptămîni pentru ca noi să putem pregăti o strategie de apărare", a declarat Mohamed Khalil, avocatul lui Salopek. "Atmosfera de la tribunal a fost foarte bună", a mai spus el, fără a menţiona acuzaţiile exacte formulate pe numele lui Salopek. Cu toate acestea, surse americane au declarat că ziaristul a fost acuzat de spionaj şi de intrare ilegală pe teritoriul Sudanului.

"The Chicago Tribune", proprietatea companiei Tribune Co., a dat publicităţii o declaraţie în care susţine nevinovăţia lui Salopek. "Paul este reporter al "Chicago Tribune" de peste zece ani. El are o reputaţie impecabilă pentru integritatea sa şi pentru modul în care lucrează", a precizat Ann Marie Lipinski, Editor şi Senior President al "Chicago Tribune". Ea a adăugat că publicaţia face tot posibilul pentru a obţine eliberarea ziaristului său şi a solicitat guvernului sudanez să îl trimită acasă în siguranţă. Salopek, care a renunţat o perioadă să scrie pentru "Chicago Tribune" ca să realizeze materiale pentru "National Geographic", a cîştigat două premii Pulitzer pentru articolele publicate ca reporter al "Chicago Tribune".

În prima parte a conflictului de la Darfur, autorităţile sudaneze au interzis deplasarea în regiune a ziariştilor străini şi au cenzurat materialele din presa naţională referitoare la conflict. Cu toate acestea, numeroşi reporteri au trecut ilegal frontiera dintre Sudan şi Ciad, pentru a asigura acoperirea mediatică a conflictului din Darfur.