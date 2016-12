Una din cele mai ample anchete britanice privind pornografia infantilă, contestată în instanţă

În urma unor suspiciuni că multe din persoanele arestate au fost acuzate pe nedrept, dintr-o imensă nereuşită judiciară, una din cele mai ample anchete britanice privind pornografia infantilă va fi contestată la Curtea de Apel din Londra. Mai mulţi experţi susţin în ultima vreme că ancheta Operation Ore, o amplă investigaţie pentru a pune sub acuzare mai mulţi britanici suspectaţi de posesie sau distribuire de pornografie infantilă, nu a fost condusă cum trebuie şi că mai multe persoane nevinovate, victime ale furtului de identitate, au fost acuzate pe nedrept. Un judecător al Curţii de Apel urmează să se pronunţe asupra redeschiderii cazului britanicului Anthony O\'Shea, închis pentru cinci luni, în 2005, pentru instigare la distribuire de pornografie infantilă. Redeschiderea acestui caz ar oferi un precedent pentru sute de alte persoane acuzate în urma operaţiunii, mai spun experţii judiciari.

Ancheta a început în 2001, după ce anchetatorii americani au pasat celor britanici informaţii despre peste 7.000 de britanici care ar fi fost implicaţi în distribuirea de materiale pornografice înfăţişînd copii, pe Internet. Suspecţii erau înregistraţi pe site-ul companiei Landslide Inc., ce furniza imagini pornografice cu minori. 39 de persoane puse sub acuzare în acest dosar s-au sinucis. Informaţiile celor condamnaţi sau eliberaţi condiţionat au ajuns în registrul infractorilor sexuali. Centrul pentru Protecţie Online şi Împotriva Exploatării Sexuale (CEOP) insistă că ancheta a reprezentat un succes, rezultînd în punerea sub acuzare a 2.600 de britanici. În ceea ce-l priveşte pe Anthony O\'Shea, acesta a recunoscut că accesează pornografie adultă, dar a adăugat că va oferi dovezi ce demonstrează accesarea frauduloasă a cardului său bancar, folosit apoi pentru a intra pe site-ul Landslide. În acelaşi dosar a fost incriminat Pete Townshend, chitaristul grupului britanic The Who, care a negat acuzaţiile de pedofilie lansate de presă la adresa sa, dar a admis că a plătit pentru descărcarea unor fotografii pornografice cu copii de pe Internet, ”pentru a vedea cum sînt”. Chitaristul a amintit că şi el a fost abuzat sexual cînd avea 5-6 ani, de către bunica sa. Pete Townshend a specificat în declaraţie că a luptat în favoarea victimelor abuzului sexual.

Într-un incident separat, un profesor de fizică din St. Louis, statul american Missouri, a fost condamnat la cinci ani de închisoare şi supraveghere pe viaţă, pentru posesie de imagini pornografice cu minori, după ce înfiase trei copii din România şi Rusia. Charles Murray, profesor de fizică şi şef al catedrei de ştiinţe la Francis Howell North High School, împreună cu soţia sa, Johnna, care are un master în contabilitate, au adoptat, în 2001, un băieţel de 11 luni din România, iar în 2004, un alt băiat de 15 luni din Rusia şi o fetiţă de 5 ani tot din Rusia. În iulie 2007, poliţia a descins la locuinţa familiei, în baza unor informaţii că ar fi deţinut pornografie infantilă pe computer, lucru care s-a dovedit adevărat. Bărbatul, care consideră că nu este vinovat decît de dependenţa de imagini pornografice, conştient că va fi închis, s-a declarat uşurat că totul s-a terminat. Acesta a insistat că nu este pedofil şi că face terapie pentru a scăpa de această dependenţă.

Cu o zi înainte, un ziar publica un articol despre un bărbat care ar fi organizat mai multe petreceri cu participarea a trei adolescente, de 15, respectiv 16 ani, cărora le-a servit băuturi alcoolice şi pe care le-a atins în mod inadecvat. În acest caz, negăsind pornografie infantilă pe computerul acestuia, autorităţile nu au deschis nicio anchetă împotriva bărbatului, în timp ce Charles Murray riscă o pedeapsă de circa cinci ani de închisoare şi supraveghere pe viaţă, ceea ce sugerează că a privi fotografiile este mai grav decît a molesta minori.