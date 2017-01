Una dintre cele mai tinere exoplanete descoperite vreodată, o gigantă gazoasă

O exoplanetă nou descoperită face parte dintr-un sistem cu trei stele, un sistem cosmic foarte exotic în care această planetă se află pe orbita uneia dintre stele (cea mai mare și mai masivă) la fel ca și celelalte două stele, mai mici, conform unui material publicat joi de SPACE.com. "Planeta orbitează steaua A, steaua singură în acest scenariu," explică Kevin Wagner, cercetător la Universitatea din Arizona. Steaua A și cu planeta sa sunt orbitate de o pereche de stele, B și C. Planeta, ce a primit denumirea de catalog HD 131399Ab, se află la 340 de ani lumină de Pământ, în constelația Centaurus. Pentru jumătate din perioada sa orbitală, toate cele trei stele sunt vizibile pe cerul acestei planete.

În cazul planetei HD 131399Ab, steaua A este mult mai mare și mai strălucitoare decât Soarele - cu aproximativ 80% mai masivă și de 7,8 ori mai strălucitoare, însă planeta se află la o distanță foarte mare, de aproximativ 82 de unități astronomice (o unitate astronomică este egală cu distanța medie de la Soare la Pământ, adică cu aproximativ 150 de milioane de kilometri). Distanța de 82 de unități astronomice reprezintă aproape dublul distanței de la Soare la Pluto. Această distanță orbitală foarte mare face ca, pentru un observator ipotetic, de la suprafața acestei planete, steaua A să aibă doar aproximativ 0,00116 din strălucirea Soarelui văzut de pe Pământ. Această stea ar fi totuși de aproximativ 464 de ori mai strălucitoare decât Luna plină văzută de pe Terra și ar fi prezența dominantă pe cerul acestei planete.

La suprafața lui Pluto, la amiază, ajunge cam la fel de multă lumină solară ca pe Terra la apus. Pe planeta HD 1313388Ab ajunge cam de două ori mai multă lumină de la steaua A. Stelele B și C sunt mai mici și mai puțin strălucitoare decât steaua A. Steaua B are aproximativ 0,87 din strălucirea Soarelui și aproape aceeași masă. Steaua C este mai puțin masivă (aproximativ 60% din masa Soarelui) și are doar 0,17 din strălucirea Soarelui. Cele două stele se află la o distanță și mai mare față de această exoplanetă - între 300 și 400 de unități astronomice, în funcție de poziția planetei pe orbită. Prin urmare, în momentul când se află la cea mai mică distanță față de planetă, steaua B este de doar 3,86 de ori mai strălucitoare decât Luna plină, iar steaua C ar avea doar 0,75 din strălucirea Selenei.

"Timp de aproximativ jumătate din perioada orbitală a acestei planete, care durează 550 de ani pământeni, pe cer sunt vizibile trei stele, dintre care cele două mai puțin strălucitoare sunt mult mai apropiate una de cealaltă. Pentru o lungă perioadă din anul acestei planete cele trei stele vor apărea pe cer la distanțe mici, oferind o exotică priveliște a unor răsărituri și apusuri triple. Apoi, pe măsură ce stelele mai mici se depărtează de steaua A se ajunge la un moment în care apusul stelei A va coincide cu răsăritul stelelor B și C și astfel la suprafața planetei este mereu zi timp de aproape un sfert din perioada sa orbitală (adică aproximativ 140 de ani pământeni)", conform lui Kevin Wagner.

Cea mai îndepărtată orbită

O altă caracteristică a acestui sistem cu trei stele care i-a surprins pe astronomi este că planeta se află pe o orbită foarte îndepărtată față de steaua A - cea mai îndepărtată orbită a unei planete descoperite până acum într-un sistem cu trei stele. Mai mult decât atât, stelele B și C orbitează relativ aproape de steaua A și astfel gravitația tuturor celor trei stele se resimte în mod semnificativ la suprafața planetei. În alte astfel de sisteme, planetele se află mult mai aproape față de una dintre stele și la distanțe considerabil mai mari față de celelalte două. "Acest sistem este primul cu astfel de caracteristici pe care l-am descoperit. Această descoperire ne spune că pot exista planete și în astfel de configurații mult mai exotice, în sisteme stelare multiple", a mai susținut Wagner.

Planeta HD 131399Ab a fost descoperită prin observare directă. Cu ajutorul unui instrument imagistic denumit Spectro-Polarimetric High-Contrast Exoplanet Research Instrument (SPHERE), astronomii au determinat că temperatura medie la suprafața acestei planete este de 580 de grade Celsius.

Instrumentul SPHERE este montat pe telescopul VLT (Very Large Telescope) din cadrul European Southern Observatory, din deșertul Atacama, în Chile. SPHERE este sensibil la lumina infraroșie, putând detecta semnătura termică a unor planete altfel invizibile cu mijloace optice obișnuite.

Planeta, o gigantă gazoasă, este de aproximativ 4 ori mai grea decât Jupiter, iar în atmosfera sa se află metan și apă. Cu o vârstă estimată la 16 milioane de ani, planeta HD 131399Ab este una dintre cele mai tinere exoplanete descoperite vreodată.