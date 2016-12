Una dintre vedetele Delfinariului din Constanța a murit!

Echipa Delfinariului din Constanța trăiește o adevărată dramă. Asta pentru că joi, 3 noiembrie, una dintre vedete, leul de mare John, a decedat din cauza unei afecțiuni cronice de care suferea încă din această vară. Animalul avea 21 de ani și jumătate și se afla la Delfinariu de când era doar un pui. În locul lui, însă, vor veni noi viețuitoare care îi vor bucura pe vizitatorii care trec pragul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii.

Șeful secției Delfinariu din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN), Angelica Curlișcă, a anunțat, pe pagina de Facebook a instituției, că una dintre vedetele obiectivului, leul de mare John, a murit joi, 3 noiembrie, în urma unei afecțiuni cronice. John avea 21 de ani și jumătate. „Nu putem spune altceva decât că regretăm că nu a mai rămas alături de noi. Avea o vârstă înaintată, deoarece această specie poate atinge și media de 25 de ani. Noi speram să depășească această vârstă, însă, din păcate, nu s-a putut, așa că suntem nevoiți să ne luăm rămas bun de la el”, a declarat Curlișcă, într-un clip video postat pe pagina de Facebook „Delfinariu Constanța”. Potrivit directorului general al CMSN, Adrian Bîlbă, John era la Delfinariu de 21 de ani. „Îl aveam încă de când era pui. Animalul a murit din cauza unei tumori parietale la musculatura abdominală. Din păcate, zona afectată a necrozat, s-a suprainfectat și nu am mai avut ce face. Leul de mare a mai avut o tumoră nazală, pe care am tratat-o, însă, în acest caz, nu am mai avut ce face”, a declarat Bîlbă.

NOI LOCATARI LA DELFINARIU Directorul CMSN

a spus că, în locul animalului decedat, vor veni alte exemplare. „Noi am anticipat acest moment încă din vară, de când s-a îmbolnăvit leul de mare. Așa că ne-am pregătit pentru a primi noi animale. În acest moment purtăm negocieri pentru a aduce o familie de lei de mare din Cehia. Nu știm exact câte animale vom aduce, pentru că nu știm cât ne permite bugetul. Cel mai probabil, în iarna aceasta, îi vom avea. Vrem să reintroducem în program numere cu lei de mare”, a explicat Bîlbă. Pe de altă parte, Delfinariul din Constanța se pregătește pentru primirea unor noi vedete. Este vorba despre mai multe foci din Marea Baltică, ce vor fi aduse, cel mai probabil, săptămâna viitoare. „Vineri vom plăti pentru ele, iar săptămâna viitoare este posibil să le aducem”, a declarat Bîlbă.

Citește și:

Una dintre vedetele Delfinariului a fost la un pas de moarte?

Foci, pinguini și lei de mare, așteptați la Delfinariu