Unanimitate pentru plata sporurilor funcţionarilor

Consilierii locali constănţeni au aprobat, ieri, într-o şedinţă extraordinară, alocarea a zece milioane de lei pentru plata sporurilor angajaţilor Primăriei Constanţa pentru anul 2010, după ce salariaţii şi-au câştigat drepturile în instanţă. „Astăzi am făcut o rectificare de buget astfel încât oamenii să-şi primească banii, aşa cum am discutat acum câteva zile. Apucasem să le dăm o treime, am făcut rectificarea, iar dacă prefectul va da drumul hotărârii suficient de repede încât să nu mai apară vreo altă hotărâre de-a lui Boc prin care să amâne plata drepturilor salariale câştigate, oamenii îşi vor lua banii, probabil în termen de câteva zile”, a declarat primarul Radu Mazăre. Potrivit primarului, unele din sporurile acordate salariaţilor Primăriei vor fi impozitate, decizia venind de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Primarul Constanţei i-a anunţat pe angajaţii Primăriei, în 29 noiembrie, că îşi vor primi sporurile pentru anul 2010 după ce sindicatul din instituţie a atacat în instanţă o decizie a sa prin care anula acordarea sporurilor pentru acest an. Mazăre a explicat că, anul trecut, Curtea de Conturi a obligat Primăria Constanţa să nu mai acorde aceste sporuri angajaţilor, iar el a fost forţat să elibereze o decizie prin care acestea nu mai erau oferite. Hotărârea primarului a fost atacată în instanţă, iar sindicaliştii au obţinut anularea acesteia. Mazăre a amintit însă că, în prezent, există un alt proces între Primăria Constanţa şi Curtea de Conturi tot legat de sporurile angajaţilor iar, în cazul în care acesta va fi pierdut, reprezentanţii Primăriei vor fi nevoiţi să returneze bani încasaţi drept sporuri. “Cel mai simplu ar fi fost să spunem că aşteptăm şi procesul nostru cu Curtea de Conturi, dar gândiţi-vă că discutăm despre 600 de oameni, despre faptul că vin sărbătorile, despre faptul că nu au ce mânca de sărbători, şi-am zis că este bine să îi ajutăm, să le dăm aceşti bani”, a mai spus Mazăre. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, angajaţii Primăriei Constanţa aşteptând acum ca prefectul să dea cât mai repede avizul de legalitate.