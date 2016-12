Unchiul lui Obama, băut la volan

Unchiul preşedintelui Barack Obama, Onyango Obama, care a fost arestat sub suspiciunea de a fi condus maşina sub influenţa băuturilor alcoolice, a spus că va suna la Casa Albă, pentru a fi eliberat pe cauţiune. Onyango Obama, în vârstă de 67 de ani, a fost arestat vineri, în statul Massachusetts, în apropierea oraşului Boston. El este fratele vitreg al tatălui preşedintelui american şi a fost reţinut pentru că nu a oprit la un stop şi era să intre în coliziune cu o maşină a poliţiei. A fost acuzat că s-a urcat la volan sub influenţa alcoolului, că a condus imprudent şi nu a respectat semnele de circulaţie. Raportul agentului de circulaţie menţionează că Onyango Obama a folosit un limbaj jignitor când a fost oprit de poliţie. Bărbatul refuză să-şi recunoască vina. Unchiul preşedintelui este vizat de un ordin de deportare solicitat anterior acestui incident, de autorităţile americane din domeniul imigraţiei.