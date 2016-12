Unchiul şi nepotul înecaţi în Dunăre, înmormântaţi în ziua de Paşte

Speranţa că fiul lor în vârstă de patru ani şi jumătate, dispărut în Dunăre pe 28 aprilie, ar putea fi în viaţă, s-a spulberat în prima zi de Paşte. Trupul neînsufleţit al lui Andrei Preda a fost găsit de bunicul lui şi de un prieten al acestuia, care nu au încetat nicio clipă să-l caute şi au „scotocit” fluviul zi şi noapte. Cadavrul micuţului a fost descoperit pe 5 mai, în jurul orei 08.20, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, la o distanţă de patru kilometri şi jumătate faţă de locul în care s-a înecat. Poliţiştii de la Postul de Poliţie Transporturi Navale (TN) Cernavodă spun că ceea ce le-a atras atenţia în acest caz a fost faptul că trupul neînsufleţit al băiatului a fost dus de apă până în locul în care, în februarie 2011, a fost găsit cadavrul lui Bogdan Mitu, tânărul din Cernavodă care şi-a înecat soţia, apoi s-a sinucis, aruncându-se şi el în Canal. Amintim că Mitu era prieten bun cu Giani Deli-Iorga, bărbatul care i-a ucis cu sânge rece pe socrii lui Mitu, soţii Petre şi Elena Garoafă, şi a fost condamnat definitiv la 27 de ani de închisoare.

NECROPSIE Cu o zi înainte de găsirea corpului neînsufleţit al lui Andrei Preda, apa l-a adus la suprafaţă pe unchiul acestuia, Cătălin Sandu, de 32 ani, cu care micuţul se afla într-o barcă, în plimbare pe Dunăre. „De când am fost anunţaţi despre tragedie şi până duminică, i-am căutat pe cei doi dispăruţi, patrulând cu şalupa pe o rază de aproximativ zece kilometri în aval şi în amonte de Ecluza Cernavodă. Cadavrul lui Cătălin Sandu a fost descoperit pe 4 mai, în jurul orei 12.00, tot pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, la o distanţă de cinci kilometri şi jumătate de locul în care a fost înghiţit de fluviu”, a declarat şeful Postului de Poliţie TN Cernavodă, ag. şef Valentin Armeanu. Cele două cadavre au fost transportate la Morga Spitalului Medgidia, unde medicul legist a stabilit că moartea lui Cătălin Sandu şi a lui Andrei Preda s-a datorat asfixiei prin înec. Cei doi au fost înmormântaţi ieri, la ore diferite, rudele, prietenii şi familia conducându-i pe ultimul drum.

SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că, de Florii, bărbatul de 32 de ani a petrecut toată ziua la iarbă verde şi a consumat mult alcool. Martorii le-au spus oamenilor legii că Sandu era băut atunci când s-a urcat în barcă, împreună cu nepoţelul lui. Iniţial, mama micuţului a refuzat să-l lase cu unchiul, însă tatăl copilului a insistat ca acesta să „dea o ultimă tură înainte de a pleca acasă”. „Aproape de piciorul podului Anghel Saligny, Sandu a virat cu viteză mare, barca s-a înclinat la aproximativ 90 de grade, partea în care se afla motorul a ieşit din apă, a turat în gol, iar când ambarcaţiunea a revenit la poziţia iniţială, cei doi ocupanţi au fost aruncaţi peste bord şi barca s-a răsturnat şi s-a înfipt în vegetaţia de pe malul Dunării”, a mai spus ag. şef Valentin Armeanu. Oamenii legii susţin că Sandu ar deţine mai multe locuinţe în Cernavodă şi Constanţa, iar în prima seară a dispariţiei acestuia, hoţii i-au spart unul dintre apartamente, de unde i-au furat două telefoane mobile şi bijuterii din aur.

SURPRIZA DIN APĂ Pe 4 mai, în jurul orei 11.00, în timp ce se aflau cu şalupa pe Dunăre, căutându-i pe cei doi dispăruţi, poliţiştii de la TN Cernavodă au avut parte de o surpriză de proporţii. „În zona km fluvial 298+500, pe Canal, am descoperit cadavrul unui bărbat plutind cu faţa în jos. Iniţial am crezut că este Cătălin Sandu, însă când l-am adus la mal, am constatat că bărbatul era mult mai în vârstă şi nu avea nici un document de identitate asupra lui. Ulterior l-am identificat în persoana lui Niculai Andronache, de 72 ani, din Ostrov. Acesta dispăruse de la domiciliu de pe 15 noiembrie 2012, când a plecat să lucreze la vie şi nu s-a mai întors. Patru zile mai târziu, el a fost dat în urmărire naţională. Bărbatul a fost recunoscut de soţia sa, Elena Andronache, de 61 ani, şi de fiica lor”, a afirmat şeful Postului de Poliţie TN Cernavodă. În vreme ce se pregăteau să transporte cadavrul lui Andronache la morgă, poliţiştii l-au observat plutind pe apă pe Cătălin Sandu.