Undă verde pentru parcarea supraetajată de la Spital

CUM SE BAGĂ ÎN SEAMĂ MINIŞTRII. Ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, a ales să fie prezentă, ieri, la Constanţa, pentru o şedinţă foto gratuită la semnarea unui contract de finanţare cu fonduri europene. Este vorba despre proiectul parcării supraetajate din faţa Spitalului Judeţean Constanţa, proiect pentru care Primăria Constanţa a căutat mai multe soluţii de finanţare. Cea mai viabilă soluţie a fost bugetarea prin Polul de Creştere Economică Zona Metropolitană Constanţa. Pe parcursul celor doi ani scurşi de la obţinerea primului aviz au intervenit o mulţime de schimbări, atât în ceea ce priveşte miniştrii, cât şi în ceea ce priveşte regulile de acordare a fondurilor. Deşi banii sunt alocaţi direct către Constanţa de Uniunea Europeană, Ministerul Dezvoltării, condus acum de Elena Udrea, a găsit modalităţile de a controla şi aceste fonduri şi de a bloca demararea unor proiecte. Şi aşa a ajuns Udrea la Constanţa, în postura de semnatar al contractului de finanţare.

PIEDICILE GUVERNULUI. Din dorinţa de a duce în plan politic discuţia, Elena Udrea a declarat că municipiul Constanţa este ultimul judeţ care a depus Planul Integrat de Dezvoltare (PID), acuzând administraţia locală că s-a mişcat foarte greu în depunerea proiectelor, deşi Constanţa a fost printre primele administraţii care au depus PID. Acest plan a fost lăudat de Ministrul Dezvoltării de la acea vreme, Vasile Blaga, coleg de partid cu Udrea. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, i-a replicat, ieri, ministresei: “Poate sunteţi în eroare. PID-ul a primit prima aprobare de la Comitetul de Monitorizare a Fondurilor Structurale în decembrie 2009. Problema este că toate aceste proiecte trebuie să primească o mulţime de avize şi de studii”. Primarul a evidenţiat şi o serie de disfuncţionalităţi, de care Guvernul ar fi trebuit să ştie: “Suntem în zona costieră. Pentru zona costieră ni se solicită de către Agenţia de Mediu şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral avizul Comitetului Zonei Costiere, care nu mai funcţionează de 2 ani şi şapte luni. Altă piedică este şi modificarea permanentă a ghidurilor de cheltuire a fondurilor europene”.

BOC ŞI SUBVENŢIA. Primarul a mai spus că nu înţelege de ce atâta fast pentru semnarea unui contract cu fonduri europene. “M-aş fi bucurat dacă s-ar fi reuşit altceva: Guvernul României să îşi achite datoriile restante pentru subvenţia la energia termică pe care le are faţă de oraşul Constanţa. Restanţa este de 42,5 milioane lei - un deficit major în buget şi probleme majore la plata gigacaloriei”, a afirmat Mazăre. Prins pe picior greşit, premierul Emil Boc a încercat să ofere un răspuns cât mai elegant: „Legea spune că se compensează până la 45%, în funcţie de câte resurse are bugetul, şi ţinând cont de specificul respectivelor CET-uri care au fost trecute la administraţiile locale. Atâta poate bugetul să facă, atâta sprijină”, a declarat Boc. „M-aş bucura ca şi la Constanţa să se poată să se aloce măcar 40% ca la Cluj, nu 22% cât am primit noi”, a replicat Mazăre. Crezând că poate specula politic această problemă, Elena Udrea a început să explice cum, la Constanţa, Consiliul Judeţean condus de PSD alocă fondurile în funcţie de culoarea politică. „Dacă vorbim de Constanţa, din banii distribuiţi de CJC din cotele defalcate, avem o alocare de 6,04% către primăriile PDL, în timp ce către primăriile PSD au plecat 77,23% iar către primăriile PNL 16,73%”, a declarat Elena Udrea. Primarul Radu Mazăre a răspuns imediat şi acestor acuze: „Vreau să îi spun doamnei ministru că nu ştiam că fondurile au fost împărţite aşa, dar dacă fac un calcul simplu, constat că au fost împărţite judicios. În Constanţa, 80% din primării sunt PSD, iar PDL are doar câteva primării, deci era normal ca aceste fonduri să fie alocate aşa la nivelul CJC”.