Undă verde pentru proiectul legii retrocedărilor

LA UN PAS DE ASUMARE După două luni de dezbateri, noul proiect de lege privind retrocedările imobilelor confiscate de comunişti a fost avizat, ieri, în şedinţa de Guvern, documentul urmând să fie trimis la Parlament, pentru procedura de angajare. Până să se întâmple acest lucru, premierul Victor Ponta a cerut continuarea dezbaterilor pe acest proiect de lege, pentru a include toate amendamentele apărute în ultima clipă. „Săptămâna viitoare ar putea exista o nouă şedinţă a Cabinetului, când e posibil să fie incluse în lege ultimele detalii. Trebuie să fim atenţi să nu ne scape ceva, fie că e vorba despre dreptul cultelor, fie că e vorba de alte situaţii speciale”, a spus Ponta, care a adăugat că viziunea Guvernului privind retrocedările a fost apreciată inclusiv de reprezentanţii Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). „Însă, probabil că vor mai rămâne câţiva populişti şi prieteni ai samsarilor din Parlament care vor ţipa că nu sunt de acord cu acest proiect. Şi, totuşi, trebuie să facem în aşa fel încăt să nu mai pierdem procese, dar să îi şi oprim pe samsarii de imobile”, a spus premierul.

BISERICA CATOLICĂ VREA AMÂNARE Interesant este că proiectul legii retrocedărilor a stârnit curiozitatea Bisericii Catolice din România, care s-a trezit în ultima clipă că are ceva de adăugat. În acest sens, Biserica Catolică i-a solicitat primierului, printr-o scrisoare, amânarea asumării răspunderii pe legea proprietăţilor. Biserica spune că are nevoie de mai mult timp pentru a aduce amendamente la articolele proiectului de lege. „Ni se pare firesc să fim consultaţi şi implicaţi în elaborarea proiectului de lege” se menţionează în scrisoare. Pe de altă parte, interesant este şi că reprezentanţii Bisericii Catolice au aflat abia luni seară, dintr-o emisiune televizată, că Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de miercuri (astăzi, n.r.), proiectul legii retrocedării. „Eu am un foarte mare respect pentru toate cultele religioase din România şi cred că prin această lege trebuie să redăm tot ceea ce se poate reda. Am văzut că aseară (marţi, n.r.) s-a aflat că adoptăm o lege, dar ea este de două luni pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor”, a spus Ponta.

SAMSARII, TAXAŢI LA SÂNGE Faţă de ceea ce a existat până acum în materie de restituiri, varianta propusă de Guvernul USL vine să facă lumină în acest caz. În primul rând, proiectul de lege al Executivului merge pe principiul restituirii în natură acolo unde este posibil. Dacă nu, Guvernul va recurge la eşalonarea despăgubirilor într-un termen rezonabil. Mai mult decât atât, compensarea se poate face şi prin acordarea de puncte, în valoare nominală de un leu, raportat la valoarea casei, cu care foştii proprietari vor putea achiziţiona, prin licitaţie, alte imobile. În cazul în care foştii proprietari nu doresc să participe la astfel de licitaţii, punctele pot fi preschimbate şi în bani. Însă această modalitate va putea fi folosită doar după anul 2017, în limita a 10% pe an din suma punctelor. Pe de altă parte, proiectul de lege mai prevede ca foştii deţinători de imobile naţionalizate ale căror dosare au fost deja soluţionate de stat să-şi primească despăgubirile în numerar în termen de trei ani, începând cu ianuarie 2014, în tranşe anuale egale de cel puţin 5.000 de lei.

LEGE ÎMPOTRIVA SAMSARILOR Un alt segment important din proiectul de lege al Guvernului se referă la cei care au cumpărat drepturi litigioase de la foşti proprietari, pe care statul doreşte să-i impoziteze cu 85% la orice tranzacţie şi pe care premierul Victor Ponta i-a catalogat drept samsari. Interesant este că CEDO a acceptat impozitarea cu 85% a drepturilor litigioase achiziţionate pentru imobile naţionalizate, dar a recomandat Guvernului să reducă de la 20 ani la 7-10 ani perioada în care trebuie păstrată destinaţia unor imobile, precum cele ocupate de şcoli şi spitale.