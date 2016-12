Unde este România în topurile celor mai bune 500 de universităţi din lume?

Universităţile româneşti lipsesc din toate ierarhiile realizate la nivel mondial, fie că se bazează pe criterii ca popularizarea instituţiilor sau a site-urilor web ale acestora, pe numărul de premii primite de studenţi sau profesori sau pe numărul de rezultate în cercetare. Cel mai cunoscut top mondial al universităţilor este The Academic Ranking of World Universities, elaborat din 2003 de Universitatea Jiao Tong din Shanghai, un proiect prin care China urmăreşte să măsoare diferenţa dintre universităţile lumii şi cele naţionale. Topul compară 1.200 instituţii de învăţămînt superior şi ţine cont, în ierarhizarea acestora, de premiile primite de absolvenţi sau de cadrele didactice şi numărul de articole citate în reviste şi indexuri specializate. Este considerat unul dintre cele mai obiective topuri, iar România nu are niciun reprezentant în clasament. Actualizată anual, lista celor mai bune universităţi este deocamdată valabilă pentru 2008, pentru anul acesta topul urmînd să fie publicat în luna noiembrie. Primele trei poziţii în 2008 sînt ocupate de universităţile americane Harvard, Stanford şi California Berkeley. Două universităţi britanice sînt în top 10, Oxford pe 4 şi Cambridge, pe 10. Deşi universităţile americane predomină în ierarhia celor mai bune, sînt şi instituţii din Asia în top 50, cum ar fi Universitatea din Tokio, Institutul Federal al Tehnologiei din Suedia, Universitatea din Utrecht sau Universitatea Paris 11.

Un alt top considerat credibil este HEEACT, topul performanţelor ştiinţifice ale universităţilor. Acesta este elaborat de Consiliul de Evaluare şi Acreditare în Învăţămîntul Superior din Taiwan şi se bazează pe importanţa descoperirilor ştiinţifice din universităţile de cercetare. Primele trei locuri sînt ocupate, anul acesta, de universităţile americane Harvard, Johns Hopkins şi Stanford. România lipseşte din top, unde, altfel, apar alte state europene din spaţiul fost-comunist, cum ar fi Polonia, Slovenia sau Cehia.

Alt top este THES - QS World University Rankings, un top realizat de publicaţia britanică Times împreună cu compania de consultanţă educaţională Quacquarelli Symonds. Acesta listează primele 500 de instituţii de învăţămînt superior, printr-un sondaj printre 9.000 de studenţi şi academicieni. Topul este considerat subiectiv, mai ales că multe dintre universităţile americane care ocupă locuri fruntaşe în alte topuri de acest fel sînt înlocuite cu instituţii britanice. Astfel, pe locul doi în topul universităţilor lumii intră o instituţie britanică, Cambridge, pe podium alături de Harvard şi Yale. Nici de data aceasta, însă, românii nu apar în top 500.

Global University Ranking este un top elaborat sub tutela societăţilor academice din Rusia. Pentru a crea acest top, un grup de specialişti analizează universităţile incluse în patru topuri celebre, Academic Rankings of World Universities, HEEACT, Times-QS şi Webometrics. Evaluările se fac din mai multe puncte de vedere, cum ar fi performanţa academică şi de cercetare, resursele disponibile, activităţile sociale remarcabile ale absolvenţilor şi activităţile internaţionale ale universităţilor. Primele cinci locuri în acest top sînt ocupate de MIT, Institutul Tehnologic din California, Universitatea din Tokyo, Columbia şi, de data aceasta, o instituţie rusească, Universitatea de stat Lomonosov din Moscova. De altfel, ultimile 200 de locuri din acest top care evaluaeză circa 430 de instituţii sînt monopolizate de universităţi ruseşti şi din foste state sovietice, ca Ucraina, Azerbaijan şi Kazakhstan.

O ultimă variantă de ierarhizare a universităţilor este Webometrics, produs de Cybermetrics Lab, un organism al statului spaniol. Webometrics selectează 6.000 de universităţi din baza sa de date care cuprinde peste 17.000 de astfel de instituţii. Topul este realizat în funcţie de volumul de conţinut web al unei universităţi, impactul acestui conţinut măsurat prin numărul de link-uri externe spre universitate. Acest top este actualizat de două ori pe an, în iulie şi ianuarie. La ultima actualizare pe primele locuri în top erau Massachusetts Institute of Technology, Harvard University şi Stanford University. Universităţile americane predomină în top 50, excepţiile fiind două universităţi britanice, Cambridge, care ocupă locul 22, şi Oxford, locul 42, două universităţi din Japonia, Tokyo, locul 24, şi Kioto, locul 49, două universităţi canadiene, Universitatea din Toronto, locul 28, şi Universitatea British Columbia, locul 41, şi Universitatea din Sao Paulo, locul 38, şi Universitatea Naţională din Taiwan, locul 26. Între cele 6.000 de universităţi listate, există şi cîteva instituţii româneşti: Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi ocupă locul 601, “Politehnica” din Bucureşti locul 928, Universitatea Tehnică “Ghe. Asachi” din Iaşi locul 964, “Babes Bolyai” din Cluj locul 1.034, Academia de Studii Economice din Bucureşti, locul 1.087, şi Universitatea Bucureşti, poziţia 1.155.