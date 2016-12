Unde îşi doarme Michael Jackson somnul de veci?!

După grandioasa ceremonie de adio organizată la Arena Staples din Los Angeles, în onoarea lui Michael Jackson, misterul care l-a înconjurat toată viaţa a revenit şi a învăluit, de această dată, locul în care regele muzicii pop îşi va dormi somnul de veci. Familia Jackson nu a mai făcut nicio concesie mass-mediei şi ţine în secret absolut locul în care Michael Jackson a fost sau urmează să fie înmormîntat. La sfîrşitul ceremoniei, elicopterele posturilor de televiziune, care au urmărit convoiul funerar după ieşirea familiei Jackson din Arena Staples, au pierdut urma dricului în care se afla sicriul starului, deoarece limuzinele din convoi s-au despărţit rapid, pentru a-i duce pe membrii familiei Jackson la un hotel de lux din cartierul Beverly Hills. Este cert că trupul neînsufleţit al regretatului cîntăreţ nu a fost transportat nici la cimitirul Forest Lawn, nici la ferma Neverland.

Jurnaliştii site-ului tmz.com, de altfel printre primii care au transmis şi informaţia despre moartea starului american, au aflat de această dată că în certificatul de deces al lui Michael Jackson, cimitirul Forest Lawn apare la rubrica ”Antreprenor pompe funebre”, ceea ce înseamnă că trupul a fost îmbălsămat în acel loc, însă restul informaţiilor sînt păstrate în mare secret de familia Jackson. Acelaşi certificat de deces indică faptul că cimitirul Forest Lawn a fost ales ca locaţie temporară pentru păstrarea trupului neînsufleţit. De asemenea, la rubrica ”Ocupaţia defunctului” apare scris ”Muzician”, la rubrica ”Profesie” a fost marcat ”Artist”, iar la rubrica ”Numărul anilor de activitate” se menţionează 45. La rubrica ”Rasă” a fost completat ”Neagră”. Potrivit informaţiilor listate pe certificat, se pare că acesta a fost completat de LaToya Jackson, una dintre surorile lui Michael. La rubrica ”Reşedinţă” nu apare Holmby Hills, ci vila din Encino a părinţilor starului. Pe acelaşi certificat de naştere nu este completată cauza morţii. Anchetatorii americani se interesează în prezent de rolul pe care ar fi putut să îl joace medicamentele prescrise starului în provocarea stopului cardiac care i-a cauzat decesul. Rezultatele toxicologice ale primei autopsii vor fi cunoscute abia peste cîteva săptămîni

Speculaţiile despre locul de veci al lui Michael Jackson au explodat în ultimele ore. Contactaţi de reprezentanţii presei, responsabilii cimitirului, renumiţi pentru discreţia lor, au insistat asupra faptului că ei nu fac niciodată declaraţii despre serviciile funerare ale celebrităţilor care sînt înmormîntate la Forest Lawn. Şi poliţia din Los Angeles a refuzat să facă orice comentariu, iar pastorul Al Sharpton, un apropiat al familiei Jackson, a declarat pentru CNN că nu cunoaşte nici el alte amănunte despre funeraliile starului. Surse sub acoperirea anonimatului susţin că trupul lui Michael Jackson ar fi fost deja incinerat, iar cenuşa sa ar fi fost împrăştiată pe teritoriul fermei sale Neverland, în partea de nord-vest a oraşului Los Angeles.

Cei mai cunoscuţi orfani din lume

Cel mai emoţionant moment al ceremoniei a fost, fără îndoială, cel al discursului ţinut de Paris Katherine, fiica de 11 ani a lui Michael Jackson. Cu vocea tremurîndă şi întreruptă de suspine, Paris, care a apărut, cu această ocazie, pentru prima oară în public, a bulversat spectatorii din întreaga lume, declarînd: ”De cînd m-am născut, tati a fost cel mai bun părinte pe care vi l-aţi fi putut imagina. L-am iubit atît de mult”. În săptămînile următoare, custodia asupra lui Paris şi a fraţilor săi, Prince Michael şi Prince Michael al II-lea, precum şi soarta averii însemnate pe care Michael Jackson o lasă în urma sa vor face obiectul unei aprige lupte juridice. Luni, va avea loc o nouă audiere la Curtea Superioară din California, ce va dezbate viitorul celor trei copii, a căror tutelă provizorie a fost acordată de justiţia americană lui Katherine Jackson, mama celebrului cîntăreţ. Însă şi mama biologică a primilor doi copii, Deborah Rowe, cu care Michael Jackson a fost căsătorit între 1996 şi 1999, a anunţat că ar putea să deschidă o acţiune în justiţie pentru a recupera custodia fiilor săi.

Al doilea concert comemorativ

Un concert comemorativ în onoarea lui Michael Jackson este propus pentru 29 august, ziua în care regele muzicii pop ar fi împlinit 51 de ani, pe arena O2 din Londra, unde artistul se pregătea să susţină o serie de concerte marcînd revenirea sa în viaţa artistică. Randy Phillips, promotorul turneului This Is It, a negat că Michael Jackson avea trac şi a insistat că în timpul repetiţiilor din săptămîna precedentă morţii sale acesta a avut ”o prestaţie uimitoare”. ”Lumea trebuie să vadă această producţie. Ar fi fost, dacă nu s-ar fi întîmplat această tragedie, unul dintre cele mai uimitoare spectacole din toate timpurile, deci vrem ca lumea să vadă o parte din el. Îmi imaginez că ar putea fi făcut sub forma unui omagiu, cu familia sa, cu fraţii cîntînd, cu surorile şi starurile care au fost influenţate de el. Discutăm cu familia sa în legătură cu acest subiect. Cu cît mai repede, cu atît mai bine”, a declarat acesta.

Michael Jackson - regele reţelei Facebook

De la New York la Brunei, milioane de fani şi-au luat rămas bun de la Michael Jackson pe Internet, comentînd la cald ceremonia de omagiere a regelui muzicii pop, Facebook înregistrînd în jur de un milion de comentarii. Site-ul de socializare online a înregistrat 6.000 de comentarii pe minut în timpul transmiterii ceremoniei de la Arena Staples. Transmisiunea în direct prin Facebook Connect a imaginilor CNN a fost folosită şi la ceremonia de investire a preşedintelui american, Barak Obama, în luna ianuarie. Atunci au fost înregistrate 8.000 de comentarii pe minut. Numărul persoanelor conectate pe site-ul CNN a atins 759.000, potrivit Facebook. Mult în urmă s-au aflat site-uri ale altor publicaţii sau televiziuni, precum E! online (87.000 de persoane), ABC (100.000) şi MTV (21.000). Michael Jackson a devenit, de asemenea, subiectul principal pe site-ul de microblogging Twitter.

Traficul informaţiilor video online în SUA, Europa şi alte puncte de pe glob a atins culmi nebănuite. Aproape patru milioane de persoane au privit, pe minut, evenimentul on line în lume. O jumătate de milion de mesaje au fost de asemenea postate pe site-ul oficial al casei de discuri Sony Music. Între timp, o mănuşă virtuală în genul celor cu paiete purtate de Michael Jackson a devenit cel mai popular cadou din istoria site-ului, peste 800.000 de mănuşi albe fiind schimbate între prietenii de pe Facebook.