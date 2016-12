Unde s-ar putea face, din 2015, transplant de pancreas?

07:39:28 / 08 Decembrie 2014

Trebuie sa facem

Cand si noi cardiaci constanteni vom beneficia de analiza coronoriana si stenduri facute de spital cu ajutorul statului ca firma privata ce functioneaza in spital pretul este foarte mare si nu este suventionat ,nu avem cu ce sa platim si murim cu zile .trebuie gasita o solutie sa beneficiem si noi cei cu venituri reduse de asemenea tratamente in celelalte orase cum sa putut si la noi nu ?Ce fac autorutatile locale in acest de ce nu intervin la ministerul sanatati de ce nu aloca fonduri .cica le este frica de DNA sa lase pe alti care nu le este frica si lupta pentru binele comunitati.asa cu frica nu facem nimic.