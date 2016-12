Unde se plantează copaci în Constanța

12:22:55 / 06 Decembrie 2014

Dupa ce a facut din Constanta un bastion al betoanelor, calcind cu buldozerul o multime de spatii verzi, inclusiv in parc, pt. amicii lui "retrocedati" ilegal, acuma Pastaie cica a demarat "cel mai amplu program de plantat copaci". Pai unde frate sa-i mai plantezi, daca pe locurile alea sint acum tot felul de bloace si mall-uri ?? In cel mai fericit caz pui citiva pe ici pe colo, pe marginea strazii. In rest, pauza. Ce sa mai zicem de copacii de pe Termele Romane, care n-au apucat decit vreo 4-5 ani de viatza dupa care au fost taiati fara nici un motiv.