Unde vă găsiți cele mai avantajoase costume pentru Halloween?

Deși mai sunt 3 săptămâni până la momentul în care amatorii de petreceri se vor deghiza în cele mai înfiorătoare personaje pentru a marca sărbătoarea de origine irlandeză Halloween, de pe 31 octombrie, constănțenii au început deja să își procure costumele tematice. Și dacă adulții sunt puțin mai rezervați cu privire la petrecerile de Halloween, copiii sunt mult mai entuziaști și se gândesc deja la costumele pe care vor să le poarte în acest an. Părinții se conformează deja dorințelor celor mici, așa că au început să caute spații de joacă ce organizează petreceri tematice pentru copii în Constanța. Cum magazinele au început să promoveze produsele tematice, au demarat căutările de costumații potrivite pentru cei mici: fie eroii preferați din desene, fie personaje cât mai înspăimântătoare. Firmele care se ocupă cu închirierea de costume tematice pentru copii pregătesc deja îmbrăcămintea de petrecere, iar cererile au început deja să vină. ”Părinții caută încă de pe acum locații pentru aceste petreceri și cele mai bune oferte pentru costume. Cele mai căutate modele sunt cele scary: vrăjitoare, vampiri, schelete, mumii, drăcușori, fantomițe”, a spus reprezentantul unei afaceri cu costume pentru petreceri din Constanța, care își promovează business-ul pe Facebook. Pe pagina „Închirieri costume carnaval Constanța“ (https://www.facebook.com/costume.constanta), ținutele ”de groază” pentru Halloween se închiriază la prețuri între 30 și 40 de lei pentru o zi de petrecere. Părinții spun că închirierea unui costum este o soluție mai convenabilă pentru o seară de petrecere, mai ales că, de la un an la altul, copilul crește, iar investiția într-un costum propriu nu își are rostul. Totuși, cei care vor să dețină un costum de vrăjitoare, de vampir sau de drăcușor pot să își achiziționeze unul din marile magazine sau de pe internet. Ofertele pornesc de la aproximativ 60 de lei pentru costumele mai simple, dar pot ajunge până la aproximativ 250 de lei pentru ținute complexe, cu eroi din filme sau desene. Astfel, pe site-ul fabricademagie.ro, costumul de robot Ultron, din „Avengers“, costă 199 de lei, ratonul Rocket din „Guardians of the Galaxy“ este 229 de lei, iar costumul de diavol cu aripi costă 142 de lei.

Citește și:

Cât costă costumația pentru petrecerile de Halloween?

Copiii s-au distrat... îngrozitor de bine la ”Halloween-ul Copiilor”

Petrecerile de Halloween au făcut mii de „victime”