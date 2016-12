Unele legume şi fructe, adevărate bombe chimice

În pofida faptului că România dispune de o producţie horticolă de excepţie, piaţa autohtonă a fost invadată în ultimii ani de legume şi fructe de import. Ca şi cum nu ar fi de ajuns că roşiile din Turcia sau fructele din Olanda şi Israel sînt scumpe, fără gust şi scot produsele româneşti de pe rafturile magazinelor, multe dintre acestea sînt adevărate bombe toxice pentru consumatori. Pentru ca fructele cu nitriţi sau pesticide să nu ajungă pe mesele cît mai multor români, Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a demarat o serie de controale la nivel naţional în sectorul legume-fructe. Potrivit ordinului semnat de preşedintele ANSVSA, Marian Zlotea, prin aceste controale se vor verifica prezenţa reziduurilor de pesticide, a nitriţilor şi nitraţilor din legume şi fructe, precum şi încadrarea nivelului acestora în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. \"În ultima perioadă, am primit o serie de semnale şi sesizări cu privire la calitatea îndoielnică a unor legume sau fructe care ajung pe piaţa românească. De aceea, am decis să extindem verificările şi pentru legumele şi fructele care intră în ţara noastră în urma schimburilor intracomunitare\", a declarat preşedintele ANSVSA, Marian Zlotea. Această tematică de verificare şi control vizează fructele şi legumele provenite din import, comerţ intracomunitar şi producţie autohtonă, la procesare, depozitare şi comercializare. Potrivit ANSVSA, structurile judeţene au fost deja înştiinţate de aceste controale printr-o notă de serviciu care a fost transmisă în teritoriu. În cadrul acţiunilor de control oficial vor fi prelevate probe, care vor fi trimise spre analiză laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. \"Nu am primit deocamdată nicio notă de serviciu în acest sens, dar noi efectuăm deja controale pentru că avem şi Portul Constanţa aici, iar majoritatea importurilor pe zona de sud vin pe la noi\", a declarat directorul adjunct al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, dr. Gheorghe Dincă. Potrivit Ministerului Agriculturii, producţia naţională de fructe s-a majorat, în 2008, cu circa 22%, pînă la aproximativ 1,3 milioane tone, în timp ce suprafaţa cultivată s-a redus cu 4,5%, pînă la 198.700 de hectare. Astfel, în 2008, producţia de fructe a crescut cu 239.200 tone, faţă de anul precedent, cînd se înregistrau 1.075.800 tone, iar suprafaţă cultivată cu fructe s-a redus cu 9.000 de hectare, de la 207.700 de hectare în anul 2007.