UNESCO a luat în colimator filmările ”Star Wars / Războiul Stelelor” de pe insula Skellig Michael

UNESCO a cerut Guvernului irlandez un raport privind utilizarea unei insule pentru un film din seria ”Star Wars / Războiul Stelelor”. Părți din episodul 7 al filmului au fost turnate pe insula Skellig Michael, care are incluse pe site-ul patrimoniului mondial UNESCO mai multe specii de păsări rare, specifice zonelor Atlanticului de Nord și polară. Roni Amelan, reprezentând UNESCO, a declarat că organizația dorește informații despre conservarea acestui sit și, în mod particular, despre orice impact asupra vieții sălbatice. ”Nu putem specula legat de ceea ce ar putea face pentru viața sălbatică filmarea în acest sit pentru „Războiul Stelelor“”, a afirmat oficialul, precizând că organizația a solicitat informații.

Un perimetru de două mile marine în jurul insulei Skellig Michael, patrulat de un vas al Marinei militare irlandeze, este declarat zonă exclusivă. Filmarea pe insulă, un fost așezământ monahal, a fost devansată cu mai multe săptămâni, adepți ai conservării mediului menționând că erau amenințate păsările rare aflate în perioada de reproducere. Stephen Newton, expert în păsări marine la organizația independentă de mediu BirdWatch Ireland, a afirmat că nu a putut ajunge pe insulă pentru a verifica această importantă colonie de păsări. Opinia sa, citată de BBC, este aceea că filmarea este total neadecvată în ceea ce privește calendarul vieții acestor păsări. A menționat și că a fost întrebat de producătorii peliculei, cu doar câteva zile înainte de filmare, dacă i-ar putea ajuta cu o evaluare a impactului asupra mediului, în vederea începerii filmărilor. Expertul a refuzat, argumentând atunci că ar dura mai multe săptămâni pentru a face o evaluare, având în vedere că multe specii se reproduc în crăpăturile stâncilor sau în cele subterane, unde este dificil de observat ce daune se pot produce. ”Nu cred că era suficientă evaluarea asupra impactului fără să fi constatat ce se întâmplă”, a spus el, avertizând că păsările ar putea lăsa insula pustie dacă devin prea stresate de cumulul de zgomot și vibrații. Stephen Newton susține că insula a fost deturnată de filmarea care este de așteptat să dureze mai multe zile și a cerut ministrului Patrimoniului, Heather Humphreys, să publice avizul experților pentru a permite utilizarea insulei Skellig Michael pentru filmări.

Avizul a fost dat pentru o filmare limitată pe insulă după o analiză științifică extinsă făcută de National Parks and Wildlife Service (NPWS), a precizat The Irish Film Board, care ajută producătorii internaționali de film care filmează în Irlanda. ”Acest aviz este supus mai multor condiții și restricții, fiind, de asemenea, subiect al unor planuri detaliate de management și atenuare a efectelor, precum și de supraveghere ecologică”, a explicat un purtător de cuvânt citat de BBC. Agenția irlandeză de film a precizat că experții de mediu se află pe insulă în timpul filmărilor și au autoritatea să intervină dacă suspectează orice impact asupra habitatului și faunei. De asemenea, compania producătoare a filmului are tot timpul pe platou un consultant în domeniul ecologiei. ”Activitatea se limitează la zonele pentru vizitatori și la căile de acces”, a mai precizat sursa citată de BBC.