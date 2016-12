Ungaria caută şoferi români

Şomerii constănţeni care nu îşi pot găsi un loc de muncă în ţară îşi pot încerca norocul în statele UE. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Constanţa, angajatorii europeni au pus la dispoziţia românilor 78 de locuri de muncă. Cele mai multe se regăsesc în Danemarca, unde angajatorii au „scos pe piaţă” 25 de joburi pentru stagiari în ferme de cultivare a legumelor, fructelor de pădure, în sere de legume şi livezi, salariul oferit fiind de 1.380 de euro brut pe lună, pentru început. Alte 20 de slujbe sunt oferite de angajatorii din Ungaria, care caută şoferi de autocamion, pentru un salariu de 1.200 de euro pe lună. Şi în Norvegia sunt locuri de muncă pentru români, angajatorii punând „la bătaie” 16 joburi. Printre posturile disponibile se numără şi cele de patiser şef (4.000 - 4.700 euro brut/lună), inginer supraveghetor (60.000 - 110.000 euro brut/an), inginer submarin (61.000 - 110.000 euro brut/an), senior inginer conducte sub presiune (62.000 - 110.000 euro brut/an) şi inginer/manager proiect (64.000 - 110.000 euro brut pe an). În Germania sunt disponibile cinci locuri de muncă, pentru asistent medical generalist (1.500 - 2.100 de euro brut/lună) şi inginer software (aproximativ 3.000 de euro brut pe lună). În Austria, angajatorii oferă şase posturi, pentru medic-director cercetare în laborator de patologie (4.000 de euro brut pe lună) şi drujbist (1.300 euro net pe lună). Angajatorii spanioli caută patru operatori pentru maşini şi strunjit şi frejat, oferind salarii cuprinse între 19.000 şi 24.000 de euro brut pe an. Alte două locuri de muncă sunt oferite în Slovacia, unde sunt căutaţi medici stomatologi, salariul nefiind specificat. Constănţenii interesaţi sunt aşteptaţi la sediul AJOFM, situat pe str. Lacului, nr. 14, Compartiment EURES, la mezanin.