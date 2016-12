Ungur, după succesul de la BRD Năstase Ţiriac Trophy: „O finală pe care nu o voi uita niciodată”

Tenismanul Adrian Ungur a declarat, astăzi, după ce a câştigat împreună cu Marius Copil proba de dublu la BRD Năstase Ţiriac Trophy, că nu va uita niciodată această finală şi a precizat că a reuşit această performanţă cu ajutorul publicului. "E prima finală şi prima victorie. O finală pe care eu nu o voi uita niciodată. Au fost atâtea suişuri şi coborâşuri încât nici nu mai ştiam ce să cred, ba o să câştige ei, ba o să câştigăm noi... Dar până la urmă am reuşit cu ajutorul publicului. Ne-am simţit ca la Cupa Davis, de fapt nici nu cred că am avut aşa susţinere vreodată la Cupa Davis, e un moment special pentru mine şi Marius. Ne bucură- foarte mult această victorie, care sperăm să nu fie ultima", a spus Ungur. El i-a dedicat victoria mamei sale: "Am dedicat victoria mamei mele de ziua ei, mi-am dorit din suflet să-i fac un cadou astăzi. Bineînţeles nu era o tragedie dacă pierdeam, dar acum putem merge mai liniştiţi la un grătar". Adrian Ungur a menţionat că speră ca în 2016 că poată participa la turneul de la Bucureşti fără wild card. "Deocamdată clasamentul nostru nu ne permite să jucăm în turnee ATP, va trebui să o luăm uşor uşor de la challenger-uri şi să urcăm încet încet. Sper că la anul vom intra aici fără wild card". Ungur a mai spus că acest trofeu îi dă încredere şi în meciurile de simplu viitoare. "Acest trofeu ne va da încredere şi în meciurile de simplu următoare, am văzut foarte mulţi jucători de simplu care au început cu dublu, iar după ce au avut rezultate au început să joace foarte bine şi simplu. Sper să urmăm noi", a afirmat el. Perechea Marius Copil/Adrian Ungur a câştigat, duminică, proba de dublu din cadrul turneului BRD Năstase Ţiriac Trophy, dotat cu premii în valoare totală de 494.310 euro. Copil şi Ungur au învins în finală, cu scorul de 3-6, 7-5, 17-15, într-o oră şi 42 de minute, cuplul Nicholas Monroe/Artem Sitak (SUA/Noua Zeelandă). Pentru victoria finală, Ungur şi Copil vor primi 24.280 de euro şi 250 puncte ATP.