Prezenţa ministrului Afacerilor Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, la ultima zi a Cursurilor de Vară a Tineretului Naţional Liberal (TNL) de la Constanţa a fost marcată de ghinioane. În primă fază, locul său în cadrul programului a fost luat de Stelian Tănase, Ungureanu fiind nevoit să aştepte mai bine de o oră şi jumătate pentru ca analistul economic să îşi termine prelegerile. După ce acest “mic“ inconvenient a fost trecut cu vederea, Ungureanu s-a trezit că este catalogat, alături de toţi liberalii prezenţi în sală, drept “comunist“, de către o doamnă care pretindea că a fost deputat liberal în prima legislatură postdecembristă. Valul de acuze a fost stîrnit de faptul că preşedintele TNL, Cristian Adomniţei, l-a prezent pe Ungureanu drept un liberal convins. "Nu este liberal şi nu vă las să greşiţi. Sîntem ca într-o şedinţă comunistă! Aţi fost şi sînteţi nişte comunişti... Nu îi mai spuneţi liberal!“, a strigat femeia extrem de indignată, apartenenţa acesteia, în trecut, la structurile PNL Bucureşti fiind confirmată chiar de liberalii prezenţi la eveniment. Pus în faţa unei situaţii extrem de penibile, preşedintele TNL s-a văzut nevoit să dea o pauză de 5 minute tinerilor liberali şi să intervină pentru evacuarea din hotel a femeii. “Nu faceţi parte din tinerii liberali, uitaţi-vă în jur! Vă rog să părăsiţi sala. Dacă nu vă ridicaţi în următorul minut, toţi cei din sală vor pleca“, a spus Adomniţei, vizibil iritat. În drum spre ieşire, femeia şi-a continuat şirul de acuze, de această dată cea vizată fiind Mona Muscă, pe motiv că i-a furat o medalie. Ieşit, cam şifonat ce-i drept, din incident, Ungureanu şi-a început discursul despre comunism şi diplomaţia românescă, nu înainte, însă, de a clarifica un aspect cu tinerii prezenţi în sală, pentru a se asigura că nu va mai avea parte de încă o situaţie penibilă: "În momentul în care voi ezita în răspuns să nu insistaţi pentru ca să nu vedeţi în ochii mei minciuna“.

Ungureanu a declarat în cadrul discursului că alegerile anticipate nu ar aduce prejudicii României în plan extern, cu condiţia ca reformele să nu fie stopate. “Problema nu este dacă sînt alegeri anticipate sau nu, important este ca echipa care va veni să continue reformele începute”, le-a spus ministrul tinerilor liberali. El a susţinut că, după 2005, imaginea României s-a schimbat în ochii oficialilor străini şi că democraţia din ţara noastră nu mai este pusă sub semnul întrebării, depăşind “stadiul infantil”. "Discuţia despre anticipate nu mai e interpretată în plan extern decît înt-o singură cheie, aceea a unei decizii de politică internă“, a mai spus Ungureanu, adăugînd că mesajul oficialilor străini ar fi acela că România poate face ceea ce crede că este mai bine, cu condiţia ca decizia politică a alegerilor aniticipate să nu afecteze eficacitatea actului guvernării. Subiectul anticipatelor a revenit în actualitate în ultimele zile, în contextul în care efectele dosariadei obligă partidele la excluderea parlamentarilor colaboraţionişti, ceea ce ar putea duce la rărirea considerabilă a rîndurilor parlamentarilor. Reamintim că atît preşedintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu, cît şi vicepreşedintele liberal, Gheorghe Flutur, au declarat, la Constanţa, că alegerile anticipate sînt o soluţie în cazul în care actuala putere pierde majoritatea parlamentară ca urmare a dosariadei.

Propunerea de retragere a trupelor din Irak “a fost un gest brusc, un gest prost ambalat şi prost livrat"