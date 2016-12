Ungureanu, director al SIE cu vot la mustață

06:55:58 / 01 Iulie 2015

Fritz, hai si cu Guvernul, pune-l pe al tau

Nu e nicio surpriza, din momentul alegerii ca presedinte a lui Fritz, era de asteptat ca unii basitii sa revina in functii de mare importanta iar altii (Kovessi, Stanciu) sa fie pastrati. Mai conteaza pt. romani ca Unguent aducea osanale lui Ceausescu, Basescu si acum lui Fritz sau ca omu cheltuia din bani publici pt. nevoi personale, parfumuri, sapunuri, carne batuta, etc. Urmeaza caderea Guvernului, asa cum s-a intamplat in anul 2005. Ca va urma criza, saracie, scumpiri, trimisi oameni in strainatate, inchideri de spitale, ne-am obisnuit.Felicitari Oprea, inca odata ne arati cat de tradator esti, nu superi pe nimeni din 2005, dar nici pe tine nu te deranjeaza nimeni, DNA-ul.In Romania daca esti curva esti mereu deasupra.