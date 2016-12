Învestirea unui nou Guvern nu a reuşit să potolească manifestările de stradă care au loc în toate oraşele mari din România încă din luna ianuarie. Dimpotrivă, majoritatea protestatarilor se simt umiliţi de refuzul preşedintelui Traian Băsescu de a-i asculta. „Noul Guvern este aceeaşi Mărie cu altă pălărie. Cu asta am spus tot. Nu îmi vine să cred că preşedintele continuă să creadă că ne poate manipula cu gesturi atât de ieftine. Iar învestirea noului Guvern nu este decât o nouă dovadă de dictatură din partea şefului statului, care a trecut, din nou, peste voinţa românilor. Nu ne vom lăsa înşelaţi de asemenea gesturi de prost gust”, a declarat unul dintre protestatarii constănţeni din faţa Prefecturii Constanţa, Dumitru Voicu. Alături de alte câteva zeci de persoane, el a înfruntat gerul de afară pentru a-i putea transmite preşedintelui Băsescu mesajul lui: „Demisia!”. Gestul parlamentarilor pedelişti, care au organizat un zbor Tarom special între Constanţa şi Bucureşti pentru ca deputaţii şi senatorii portocalii să poată ajunge în capitală pentru a vota învestirea noului Guvern nu a scăpat netaxat de protestatari. Astfel, pe una dintre pancarte se putea citi: „...Şi Tarom-ul e cu SIE (Serviciul de Informaţii Externe – n.r.). În timp ce trenurile-s blocate, salvările nu ajung la sate, s-ajungă totuşi la ciolan, vampirii au transport aerian! Ruşine să vă fie”. De asemenea, constănţenii din faţa Prefecturii au strigat „Jos Ungureanu!”, „Jos Băsescu!”, precum şi „Ungureanu, hu hu hu, ia-ţi Guvernul şi te du!”. „Ca o reacţie la ceea ce am văzut că s-a întâmplat la Parlament, m-am consultat cu protestatarii din întreaga ţară şi am decis să continuăm protestele. Mai mult, începând de luni, manifestaţiile vor avea o amploare mai mare, în condiţiile în care ceea ce s-a întâmplat zilele acestea la Parlament reprezintă o bătaie de joc la adresa poporului român”, a declarat organizatorul protestelor la Constanţa, Nicolae Mavrodin.