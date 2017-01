Ungurii caută șoferi de camion

Șomerii constănțeni care doresc un job în străinătate au șanse reale de a semna un contract de muncă dacă aplică pentru unul din cele 278 locuri libere disponibile prin rețeaua Eures. Joburile sunt puse la dispoziţie de angajatori din Ungaria, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia și Franța. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite de angajatorii unguri, 125 la număr. Astfel, vecinii noștri caută: șoferi de autocamion, operatori la prelucrarea cărnii și tapițeri. Cei interesaţi să aplice pentru posturile de șofer trebuie să aibă carnet de conducere categoria CE şi experienţă de minimum un an privind transportul în UE. Salariul oferit este de la 101.000 până la 350.000 forinţi pe lună. Pentru celălalte posturi se cer cunoștințe de limba maghiară, iar salariile pornesc de la 730 de forinți în perioada de probă și ajung la 140.000 forinți pe lună. Germania vine şi ea cu o ofertă solidă, punând la dispoziţie 105 de posturi, printre meseriile căutate numărându-se cele de instalator întreținere (industrial), specialist electronică, mecanic instalator în instalații sanitare, îngrijitor bătrâni, bucătari, ospătari, recepționeri, specialist IT. Salariul este cuprins între 1.400 - 2.200 de euro lunar, iar cunoştinţele medii și avansate de germană sunt obligatorii. Irlanda oferă 25 de locuri de muncă, căutând psihiatri, doctori oftalmologi și asistente medicale. Dacă, în ţară, salariile pe care le primesc în sistemul public de sănătate sunt la limita supravieţuirii, medicii români pot câştiga până la 4.000 de euro lunar în Irlanda. Și Marea Britanie caută șoferi de camion în România, fiind puse la bătaie 10 posturi libere. Aplicanții trebuie să cunoască limba engleză, nivel mediu, iar salariul este de 8-10 lire brut pe oră. Tot cu 10 joburi vine și Franța, căutând doar producători de vin, salariul fiind de 10,10 euro pe oră. Norvegia are disponibile două posturi de bucătari și unul de patiser. Angajatorii norvegieni cer cunoștințe foarte bune de limba engleză, iar salariul oferit de ei este între 3.000 și 4.700 de euro lunar, în funcție de calificări. Pentru detalii referitoare la locurile de muncă postate pe portalul Eures, cei interesaţi pot accesa www.eures.anofm.ro sau se pot adresa biroului specializat din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanţa, la nr. de telefon 0241/481.553.