Ungurii mai au 65 de km de făcut din autostradă până la Satu Mare

Autorităţile ungare au deschis, miercuri, aproape 34 de kilometri noi din autostrada M3, între localităţile Nyiregyhaza şi Vaja, apropindu-se cu autostrada la doar 65 de kilometri de Satu Mare şi la 55 de kilometri de Petea, punctul de trecere a frontierei cu România. Lucrările au costat 108,3 milioane de euro – preţ mediu de 3,2 milioane de euro pe kilometru – şi au fost finanţate în proporţie de 85% din fonduri UE nerambursabile. În prezent, M3 are o lungime de circa 260 de kilometri. Din aceasta se desprinde şi Autostrada M35, construită în prezent până la sud de Debrecen, care ar urma să facă legătura, în viitor, cu Autostrada Transilvania. Autostrada M3, care porneşte din Budapesta, va lega Ungaria de Ucraina, însă din actualul nod Vaja este planificat un drum expres până la Petea, care să continue până la Satu Mare şi apoi Baia Mare, de-a lungul drumului naţional 49 din Ungaria, respectiv DN 19C, DN 19 şi DN 1C din România. România are în plan construirea drumului expres Petea – Satu Mare – Baia Mare încă din 2004, dar nu a întreprins nimic concret în cei 9 ani în privinţa execuţiei acestuia, cu excepţia cheltuirii a vreo două milioane de euro pe consultanţă. Supranumit Drumul Nordului, proiectul a fost lansat efectiv în 2007, în vara acelui an fiind atribuit contractul pentru întocmirea studiului de fezabilitate firmei Search Corporation, valoarea acestuia fiind de 235.000 de euro. După mai multe tentative, în noiembrie 2009, a fost atribuit şi un contract de prestări servicii de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în exproprierea imobilelor de pe traseul drumului expres, acesta fiind adjudecat de casa de avocatură Mihălcescu şi Asociaţii. Valoarea contractului: 7,46 milioane de lei, echivalentul a 1,74 milioane de euro la cursul de atunci. În octombrie anul trecut, cu puţin înainte de alegeri, ministrul Transporturilor de atunci, Ovidiu Silaghi, a decis revizuirea studiului iniţial de fezabilitate al drumului expres pentru varianta de ocolire Satu Mare – oraşul său de origine şi cel în care a şi candidat, valoarea contractului fiind de 65.000 de lei, fără TVA, echivalentul a 14.300 de euro. Varianta de ocolire Satu Mare a fost scoasă din proiectul iniţial al Drumului Nordului şi tratată ca proiect separat. În noiembrie 2012, acelaşi ministru a avut o întâlnire cu omologul său din Ungaria, Pal Volner, la Satu Mare, subiectul principal fiind stabilirea traseului definitiv pentru drumul expres, în ciuda unui studiu de fezabilitate întocmit deja din 2007 şi aprobat printr-o hotărâre de guvern. Potrivit CNADNR, Drumul Nordului ar urma să aibă în total 82,3 kilometri, costurile fiind estimate la 819 milioane de euro – circa 10 milioane de euro pe kilometru. De asemenea, este prevăzută şi construirea unui alt drum expres, cu o lungime de 19 km şi cu costuri estimate de 200 milioane de euro, care să facă legătura între Drumul Nordului şi Autostrada Transilvania, în zona Zalău.