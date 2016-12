Ungurii se ceartă între ei

DISPUTĂ Am trăit să o vedem şi pe asta: ungurii au ajuns să se certe între ei pe tema viziunii lor asupra „împărţirii” teritoriale a României. Dacă cei de la Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) vor o Românie federală, UDMR îşi doreşte autonomia teritorială. Plecând de la aceste două opţiuni, liderii formaţiunilor au ajuns să se contreze. Pe de o parte, membrii PPMT îi acuză pe cei de la UDMR că nu depun eforturi suficiente pentru dezideratul suprem al maghiarilor şi secuilor - obţinerea autonomiei. De partea cealaltă, reprezentanţii UDMR, prin senatorul UDMR Gyorgy Frunda, spun că UDMR nu susţine ideea federalizării României, promovată de PPMT. În plus, spune Frunda, este exclus ca PPMT să aibă oameni în Parlament alături de cei ai Uniunii. „Programul UDMR susţine autonomia locală şi autonomia teritorială. Asta este exact opusul federalizării. Federalizarea înseamnă să am landuri sau ceva ca în Germania, cu parlamente locale, cu guverne locale, cu decizii locale. Iar autonomia înseamnă că din puterea parlamentelor naţionale să deleg puteri consiliilor autorităţilor locale, care pot decide în problemele lor. UDMR, în programul său, este pentru autonomie, nu pentru federalizare”, a spus Frunda.

În altă ordine de idei, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ieri, că este necesară „amendarea Constituţiei în 2013” şi că „Parlamentul României ar trebui să devină Camera Regiunilor” din care să facă parte cel mult o sută de membri. În plus, spune Kelemen, UDMR ar opta pentru ca România să devină republică parlamentară. Cât despre monarhie... liderul UDMR a spus că, deşi are o relaţie bună cu Casa Regală, România nu trebuie să treacă la această formă de guvernământ.