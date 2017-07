UniCredit: „5 lei/euro, nivelul de echilibru al cursului“

Majorarea deficitului de cont curent și creșterea rapidă a salariilor necesită o depreciere a leului, o valoare de echilibru fiind 5 lei/euro, se arată într-un raport al UniCredit, transmis investitorilor - „Economia continuă să crească peste potențial, dar anticipăm o încetinire graduală, la 4,4% în 2017 și 3,5% în 2018. Majorările salariale puternice vor menține consumul privat și retailul motoare ale creșterii din acest an. Cu toate acestea, comenzile pentru export ar putea crește mai repede decât cele interne, în special pentru bunuri de folosință îndelungată și de capital, pe măsură ce cererea internă continuă să încetinească. Mai mult, intrările de fonduri UE s-ar putea situa sub nivelul de 2% din PIB, în 2017, din cauza lipsei proiectelor“. Analiștii UniCredit mai spun că politica fiscală rămâne cel mai mare risc la adresa creșterii și stabilității macroeconomice - „Veniturile bugetare exprimate ca procent din PIB sunt în scădere, deoarece reducerile de TVA nu sunt compensate de o îmbunătățire a colectării. Golul de venituri va fi acoperit, în 2017, din dividende mai mari de la companiile de stat, pentru menținerea deficitului bugetar sub pragul de 3%. Colectarea dezamăgitoare a determinat Guvernul să renunțe la câteva promisiuni electorale, precum cota zero de TVA la vânzarea de locuințe și în publicitate“. Cei de la UniCredit estimează că autoritățile vor amâna, în 2018, trecerea la impozitul pe venitul global al gospodăriilor, pe fondul scăderii veniturilor (mai mult de 3% din PIB, în prima jumătate a lui 2018). Nici companiile nu scapă - „Cota unică de impozitare ar putea fi înlocuită cu una progresivă, care să includă niveluri mai mari de taxare. Incertitudinea fiscală ar putea afecta consumul și investițiile productive din sectorul privat“. Nu în ultimul rând, ei estimează trei majorări ale dobânzii-cheie, începând din februarie 2018.