UniCredit Ţiriac Bank a redus dobînzile la creditele cu ipotecă în lei

UniCredit Ţiriac Bank a redus, cu pînă la trei puncte procentuale, dobînda pentru împrumuturile cu ipotecă în lei şi a eliminat comisionul de acordare pentru creditele de nevoi personale fără ipotecă, facilitatea fiind valabilă pentru solicitările depuse pînă la 15 septembrie. Eliminarea comisionului de acordare aferent împrumuturilor fără ipotecă, de 3,5%-4% din întreaga sumă, reprezintă o reducere de 1.700 de lei a valorii totale de plată pentru un credit cu o valoare medie de 30.000 de lei, cu dobîndă fixă, acordat pe zece ani, se arată într-un comunicat al băncii. Totodată, banca a redus dobînzile pentru creditele personale cu ipotecă cu pînă la trei puncte procentuale, clienţii putînd obţine finanţări de cel mult 125.000 de euro sau chivalentul în lei sau dolari, pe maxim 25 de ani, cu un venit minim lunar de 750 de lei. Astfel, pentru împrumuturile ipotecare în lei, dobînda variabilă este de 15,48%, dobînda anuală efectivă (DAE) ajungînd la 17,38%, în timp ce pentru creditele în euro, nivelul dobînzii este de 9,48%, cu DAE de 10,8%. Pentru clienţii care contractează simultan un credit de nevoi personale şi un card de credit, Unicredit Ţiriac Bank returnează 1% din valoarea tranzacţiilor efectuate prin card la comercianţii din ţară şi din străinătate pe parcursul unui an. Oferta este valabilă pentru clienţii care au ambele produse de creditare active la aniversarea fiecărui an împlinit de la data de emitere a cardului de credit. UniCredit Ţiriac Bank va investi 600.000 euro în 2009 şi 2010 pentru transferul cardurilor de la tehnologia cu bandă magnetică la cea cu memorie cip (EMV) şi va emite de la începutul anului viitor numai acest tip de instrumente de plată. „Proiectul de migrare la cardurile cu cip a început spre sfîrşitul anului trecut şi previzionăm cheltuieli de circa 600.000 de euro pentru 2009 şi 2010, care includ costurile cu servicii de instalare şi configurare, echipamente de personalizare şi de criptare, licenţe, certificări şi stocul de carduri cu cip, respectiv cantitatea care se estimează a fi necesară pentru doi ani, deci pînă în iunie 2011”, a declarat şeful departamentului de carduri din cadrul UniCredit Ţiriac Bank, Cristian Bejan. UniCredit Ţiriac Bank a anunţat în iulie introducerea tehnologiei bazate pe cip pentru zece tipuri de carduri de debit şi de credit din portofoliul actual. Bancomatele UniCredit Ţiriac Bank acceptă carduri cu cip din martie 2008, iar migrarea POS-urilor la acceptarea cardurilor cu cip este în curs de desfăşurare. Banca, parte din grupul UniCredit, are în prezent circa 600.000 de clienţi şi o reţea teritorială formată din 245 de sucursale.