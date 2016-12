Uniformele școlare, sămânța discordiei între părinți

Începutul de an școlar implică pentru părinți o mulțime de cheltuieli pentru rechizite, ghiozdan, caiete speciale și culegeri. Un procent important din bugetul alocat începutului de an este destinat uniformei sau ținutelor pentru școală. Dacă unele clase sau instituții de învățământ au impus uniforma pentru toți elevii, alte instituții le permit copiilor să vină îmbrăcați cu bluză albă și pantalon sau fustă de culoare închisă, la care să adauge o eșarfă sau o cravată cu însemnele școlii. Părerile părinților sunt împărțite atunci când sunt întrebați dacă preferă ca cei mici să poarte sau nu uniforma școlară. Unii sunt de părere că uniforma aduce cu sine conformitate și îi scutește de cheltuieli pe parcursul anului, chiar dacă investiția inițială este puțin mai mare. ”Purtând uniforma nu îmi fac griji zilnic în privința ținutei atunci când vine ora de plecat la școală. Fetița știe că trebuie să se îmbrace cu uniforma și nu mai trebuie să gândesc eu ținuta ei de fiecare zi. Plus că, dacă ne gândim câte haine ar folosi într-un an la școală, în lipsa unei uniforme, investiția ar fi mai mare decât este acum”, a explicat mama unei eleve în clasa a V-a. Cumpărând o uniformă, investiția este mai mică, a continuat femeia. ”Cumpăr două perechi de pantaloni, ca să aibă de schimb, o fustă sau sarafan, vesta și cravata cu însemnele școlii. Și mai multe cămăși sau bluze albe. Și anii trecuți am avut uniformă și a fost foarte bine. Arată și ei a elevi și îi mai scoatem din clasicii blugi”, a spus femeia.

PĂRERI PRO ȘI CONTRA Totuși, costurile pentru realizarea unei uniforme la croitor sunt destul de mari, spun unii părinți. ”Anul trecut am plătit aproximativ 250 de lei pentru uniforma băiatului. Asta fără să pun în calcul cheltuielile pentru cămăși, pantofi. Este drept că am folosit un material bun, care nu s-a deteriorat la spălat și care se călca foarte ușor. Unor părinți li se pare destul de mare costul uniformei, mai ales că cei mici cresc de la un an la altul și trebuie schimbată, dar eu sunt pro-uniformă școlară, cel puțin până în clasa a VIII-a”, a spus mama unui elev în clasa a IV-a, de la o școală din Năvodari. Pe de altă parte, sunt părinți care spun că uniforma școlară impusă le amintește de perioada comunistă și de cât de greu acceptau să îmbrace sarafanul bleumarin. ”Fetița a purtat uniformă în clasele primare. Acum e deja mai mare și nu mi se mai pare necesară uniforma, plus că mi se pare scumpă”, a spus o mămică. Femeia a spus că sunt și părinți care nu își permit să comande uniforma școlară la începutul anului și fac mari eforturi să se conformeze cerințelor clasei, fapt care nu i se pare corect. La polul opus, sunt voci care spun că tocmai existența uniformei nu creează diferențe între elevi și posibilitățile financiare ale fiecăruia. Într-o societate în care brandurile și hainele de firmă oferă un anumit statut celui care le poartă, elevii îi pot trata diferit pe cei care nu își pot permite să poarte haine de firmă.

Cât costă uniforma

Costurile pentru o uniformă sunt diferite, astfel că, în magazine, uniforma standard pentru copiii de clasele primare pornește de la câteva zeci de lei pentru pantalon și sacou sau sarafan și sacou, dar o uniformă realizată la croitorie după un anumit model, mai modernă și dintr-un material mai calitativ costă peste 100 de lei. Părinții pot comanda și online, de pe site-uri dedicate acestor piese vestimentare. Astfel, pe site-ul uniformescolare.eu, o pereche de pantaloni de uniformă costă 80 de lei, o cămașă este 45 de lei, sarafanul este 80 de lei, vesta este 50 de lei, iar cravata sau eșarfa costă în jur de 20 de lei.