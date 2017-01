Unii deputaţi PNL au dat împrumuturi mai mari decât le este plapuma

48 dintre cei 69 de deputaţi PNL şi-au depus declaraţiile de avere, printre aceştia tineri care nu au avut nici un salariu până să devină deputaţi, foşti consilieri care au primit donaţii mai mari decât veniturile pe an, dar şi liberali avuţi care au dat cu împrumut mai mult decât au câştigat, notează mediafax. În cauză se află și deputatul PNL de Braşov Mara Mareş, care nu a încasat pe numele său nici un salariu şi nici un alt venit în anul fiscal încheiat, potrivit declaraţiei de avere depusă la Camera Deputaţilor. Mareş are de rambursat, însă, 17.599,49 lire sterline către Student Loan Company UK, bani împrumutaţi pentru studiile făcute în Marea Britanii, dar şi datorii de 63.000 de lei – două împrumuturi contractate în 2016 care trebuie plătite până în anul 2019. Pe de altă parte, deputatul PNL de Teleorman Mara Calista a împrumutat PNL cu 63.000 lei, "contribuţie campanie electorală, sumă plătită conform Legii nr. 334/2006", potrivit declaraţiei de avere depusă la Camera Deputaţilor. Mara Calista a avut venituri de 31.486 de lei anul trecut, de la Camera Deputaţilor (cabinetul vicepreşedintelui Camerei Ludovic Orban) 27.206 lei (salarii) şi de la Guvernul României 4.280 lei, la acestea fiind suplimentate de o donaţie de 40.000 de lei pe care aceasta a primit-o. Adriana Săftoiu, deşi a obţinut mai multe mandate în trecut, nu a încheiat nici unul. Deputatul PNL a câştigat din vânzarea cărţii sale, "Cronica de la Cotroceni" 41.757 lei, de patru ori mai mult decât veniturile încasate în calitate de director la SC Strategist SRL (10.000 de lei). La veniturile Adrianei Săftoiu s-a adăugat şi pensia alimentară plătită de Claudiu Săftoiu fiului său, în valoare de 12.000 de lei. Adriana Săftoiu a împrumutat PNL cu 25.000 de lei, contribuţie campanie electorală. Deputatul PNL are un credit luat în anul 2006 în valoare de 115.000 euro, care trebuie plătit până în 2031. Săftoiu deţine împreună cu fostul său soţ un teren intravilan de 1000 de mp în Dragosloveni, judeţul Vrancea, dar şi apartament, în Bucureşti, P+ 2 etaje 108/63 mp (1/2) cu Claudiu Săftoiu, luat printr-un credit ipotecar de 25 de ani. Spre deosebire de colegele de partid amintite, Adriana Săftoiu a strâns între anii 2008 şi 2016 bijuterii de 6.000 de euro.