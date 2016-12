Unii dintre magistraţii care i-au pus în libertate pe violatorii din Vaslui, cercetaţi disciplinar

08:55:10 / 25 Iulie 2015

e mare sarbatoare

E posibil asa ceva in Rom. , auzi judecatori luati la intrebari. Poate asa de ochii lumii, datorita violatorilor alora pt. care s-a facut atata campanie, dar e singura categorie care face ce vrea fara sa-i intrebe cineva de sanatate, poate sa bage oameni nevinovati la puscarie daca i s-a pus pata lui Stanciu pe careva, poti sa furi sute de miloane de euro ca Basitu, frati-su, ginera-su si clanul lui si sa fii liber, poate sa inchida dosare, cum vor muschii lor si nu raspund in fata nimanui. Ala care l-a bagat pe Voiculescu la puscarie , cu probe fara probe, Eva Braun il cheama facea trafic de tablouri, santaja oameni sa- l puna mare cacat pe frati-su, si nenorocitu asta in loc sa fie corect ca are 100 de miloane numai salariu este el escroc. Dar daca ar fi numai el nu era nicio problema. Ma gandesc la aia care au judecat retrocedarile cate comosioane au luat. In C-ta s-a retrocedat ITC-ul , atatea ha, in buricul orasului unui asa zis mostenitor de la Ion Voda Cel Cumplit. Oare e curata afacerea asta, greu de crezut.