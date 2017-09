Unii șoferi au lăsat sec mai devreme!

A fost un weekend plin pentru polițiștii Serviciului Rutier Constanța, care au organizat razii pe șoselele municipiului Constanța, dar și pe drumurile din județ, pentru a preveni accidentele rutiere. Și oamenii legii nu au avut timp nici să respire. Numeroși șoferi au fost prinși băuți sau fără permis pe drumurile publice din județul Constanța. Astfel, pe DN3, în localitatea Deleni, Victore B. a fost depistat conducând fără permis un autoturism marca Daewoo Cielo. Culmea este că individul conducea și sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testului fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Sub influența băuturilor alcoolice a fost depistat Ionel N. în timp ce conducea autoturismul marca Mercedes, pe strada Luptători din Constanța. Pentru că nu a fost de ajuns, șoferul băut a intrat cu mașina într-un alt autoturism parcat regulamentar. Aparatul etilotest a arătat că Ionel N. avea o alcoolemie de 0,98 mg/l în aerul expirat. Tot sub influența alcoolului a fost descoperit și Costel N., care a condus sâmbătă, 29 iulie, un autoturism marca VW pe str. Eroilor în localitatea Ciobanu. Rezultatul testului cu aparatul Drager a arătat o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Nici Cătălin R.nu a fost mai breaz. Acesta a fost depistat de polițiști conducând, în 29 iulie, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice (rezultat 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat) un autoturism marca BMW, pe DJ 391, în localitatea Mereni. În Eforie Nord, polițiștii l-au descoperit pe Alexandru-Valentin S.,de 35 de ani, în timp ce conducea auto, marca Jaguar, pe strada B.P. Hasdeu. Până aici, nicio problemă. Numai că, potrivit oamenilor legii, individul emana halenă alcoolică, fapt pentru care s-a solicitat testarea cu alcooltestul. Deoarece a refuzat verificarea, tânărul a fost condus la Spitalul Județean Constanța, pentru recoltarea probei biologice de sânge.

ACȚIUNI CU DE TOATE!

De parcă asta nu ar fi fost destul, tot sâmbătă, 29 iulie, polițiștii de la Rutieră au prins un conducător auto din municipiul Constanța care îndeplinea toate condițiile unui dezastru în trafic: conducea fără permis un scuter, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.