Uninominal nou, nereguli vechi, în Constanţa

Uninominalul nu a rămas neafectat de neregulile care au loc, de obicei, în secţiile de votare. De exemplu, la Secţia de votare 191, amenajată în Căminul pentru vîrstnici, situat în apropierea Complexului Unirii, din Faleză Nord, alegătorii au semnalat că buletinele de vot pentru Camera Deputaţilor nu corespundeau cu colegiul din care făcea parte zona respectivă. „Un alegător a sesizat, dimineaţă, că nu regăseşte pe buletinul de vot persoana pe care doreşte să o voteze. În acel moment, ne-am uitat mai cu atenţie la buletinele de vot, le-am numărat filă cu filă şi am constatat că, pentru Camera Deputaţilor, în loc de Colegiul 9, din care facem parte, ni se repartizaseră buletine pentru Colegiul 10. Am sesizat forurile responsabile, am încheiat un proces-verbal de constatare şi am decis închiderea secţiei de votare între orele 08.30 şi 09.30, perioadă în care ni s-au adus buletinele de vot pentru Colegiul 9”, a declarat preşedintele secţiei de votare 191, Elena Simiciuc, recunoscînd că, în cursul serii de sîmbătă, nu verificase dacă buletinele corespundeau colegiului de care aparţinea secţia de votare. Pînă la ora 08.30, 15 persoane, aparţinînd Secţiei de votare 191, îşi exercitaseră dreptul constituţional, însă buletinele cu voturile exprimate au fost anulate din cauza neglijenţei membrilor secţiei de votare.

Un alt incident s-a petrecut la Secţia de votare nr. 107, situată în incinta Şcolii generale „BP Haşdeu”. De această dată, membrii secţiei de votare au rătăcit una dintre cele cinci ştampile de vot. După îndelungi căutări minuţioase, atît prin buzunarele şi genţile persoanelor din secţia de votare, ştampila buclucaşă a fost găsită tocmai în buzunarul unuia dintre membrii secţiei, care susţinea că nu şi-a amintit ce făcuse cu ea. Procesul de votare nu a fost afectat pentru că incidentul s-a petrecut înainte de a se deschide urnele de vot. După-amiază, în jurul orelor 13.00, la Secţia de votare 1, din incinta Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, o femeie a încercat să introducă în cele două urne de vot trei buletine de vot în loc de două, după ce unul din membrii Comisiei de votare i-a oferit două buletine de vot pentru Senat şi unul pentru Camera Deputaţilor. Explicaţia preşedintelui secţiei de votare, Nela Văcaru, a fost că cele două buletine pentru Senat erau lipite, iar membrul secţiei de votare nu şi-a dat seama, însă la intervenţia unuia dintre observatorii din secţie, preşedintele a intervenit pentru anularea unuia dintre cele două buletine de vot pentru Senat.

O altă neregulă s-a petrecut în faţa Şcolii generale nr. 31, situată pe b-dul IC Brătianu. De această dată, preşedintele secţiei de votare a sesizat Biroul Electoral Judeţean (BEJ) cu privire la faptul că un grup de persoane de etnie rromă ofereau din partea PD-L cîte 200.000 de lei vechi alegătorilor arondaţi la secţiile de votare 72 şi 75, din incinta unităţii de învăţămînt. Potrivit declaraţiilor agentului de Poliţie Locală Florian Leu, observatorii din cele două secţii de votare au semnalat această situaţie: „La apariţia noastră, grupul s-a dispersat, însă continuăm să supraveghem zona”, a declarat agentul de poliţie. Din datele obţinute, grupul era format din 10-20 de persoane şi folosea pentru transportul „cadourilor” un BMW seria 5, de culoare albă, cu număr de Bucureşti. Potrivit unui comunicat de presă emis de Oganizaţia judeţeană Constanţa a PSD, persoanele de etnie rromă ofereau bani pentru influenţarea votului cetăţenilor din Colegiul 7 în favoarea candidaţilor PD-L. Pe lîngă bani, alegătorii primeau şi cîte o sticlă de whisky la patru persoane.

Neregulile nu au încetat nici după lăsarea serii. La Secţia de votare 73, de la Liceul CFR Palas, de pe b-dul IC Brătianu, a avut loc un scandal care a tulburat liniştea în sala de votare. Potrivit declaraţiilor preşedintelui secţiei, Laurenţiu Morţi, în jurul orei 17.00, un cuplu de vîrsta a treia s-a prezentat la vot pus pe ceartă, cerînd imperios să-şi exercite dreptul electoral. „Au venit puşi pe scandal. Femeia ţipa să i se aducă o ştampilă, nu voia să aştepte să îi vină rîndul, cu toate că cele patru cabine erau ocupate”, a spus preşedintele secţiei. Din spusele membrilor secţiei, bărbatul şi femeia ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de a se prezenta la votare, asta fiind, probabil, cauza comportamentului lor neobişnuit.