Unirea Topraisar a preluat şefia în Seria Est

Rezultatele înregistrate duminică, în etapa a 10-a din Campionatul Judeţean de fotbal: SERIA NORD: Litoral Corbu - Voinţa Săcele 4-1 (C. Bădescu 71, 75, N. Huidiu 73, Gh. Ciucă 90 - Ad. Gheorghe 16); Pescăruşul Gîrliciu - Dunărea Ciobanu 4-1 (D. Răducanu 9, 66, M. Drăghici 18, 92 - N. Mititelu 40); Dunaris Topalu - Sportul Tortoman 2-3 (T. Alexe 31, 66 - S. Sali 17, St. Gavril 23, Ad. Lupu 33). Pescarul Ghindăreşti, Ulmetum Pantelimon şi Viitorul Fîntînele au stat. Meciul Steaua Speranţei II Siliştea - Viitorul Tîrguşor a fost amânat pentru data de 4 noiembrie, pentru că ambele echipe urmează să stea în etapa a 11-a. Clasament: 1. Ghindăreşti 18p/7j (golaveraj 17-3); 2. Săcele 18p/8j (golaveraj 29-16); 3. Gîrliciu 16p/7j.

SERIA SUD: Gloria Seimeni - AS Ciocîrlia 3-2 (I. Ilie 41, V. Rusu 47, V. Ilie 85 - B. Niţu 39, D. Alexandroaie 76); Voinţa Cochirleni - Marmura Deleni 3-1 (M. Rolea 17, 62, I. Matei 85 - Fl. Enache 80); Trophaeum Adamclisi - Inter Ion Corvin 1-1 (A. Dumitru 79 - I. Canea 30); Dunărea Ostrov - Dacia Mircea Vodă 12-0 (I. Monea 11, 74, Al. Bîrzan 24, 46, 48, Cl. Bărăitaru 56, 63, 76, I. Gheorghe 78, A. Răchitosu 82-autogol, M. Constantin 33, 44); CS Peştera - Sacidava Aliman 3-0 (neprezentare); AS Valea Dacilor - Voinţa Siminoc 3-1 (M. Cartoafă 59, Eden Baubec 67, C. Coşerie 88 - D. Siminiceanu 24). Meciul Speranţa Nisipari - Sport Prim Oltina a fost amânat. Clasament: 1. Peştera 27p/9j; 2. Ostrov 24p/9j; 3. Valea Dacilor 22p/9j (golaveraj 49-11); 4. Seimeni 22p (46-20).

SERIA EST: Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu 3-1 (C. Spoială 27, 84, B. Bereanu 44 - V. Neacşu 80); Atletic 2 Mai - Unirea Topraisar 1-3 (I. Şchiopu 87 - Cl. Sandu 3, G. Sandu 40, 64); Recolta Negru Vodă - Farul Tuzla 1-3 (Şt. Vlad 73 - M. Murgu 35-autogol, Cr. Florea 42, D. Iosif 90); Viitorul II Pecineaga - Viitorul Cobadin 3-0 (Gh. Trifan 32, M. Croitoru 72, D. Jitaru 82); Avîntul Comana - Voinţa Valu lui Traian 1-3 (C. Benghea 61 - I. Astanei 11, 70, D. Mirciu 21); CS II Agigea - Viitorul Mereni 3-2 (D. Baraghin 45, Ad. Novac 70, 83 - C. Spătaru 20, Ad. Vasilescu 88); Luceafărul Amzacea - Gloria Albeşti 3-0 (I. Cristea 3, 57, L. Dohotaru 73). Clasament: 1. Topraisar 22p; 2. Comana 21p (golaveraj 26-15); 3. Agigea II 21p (34-24).

Clasamentele seriilor din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.