Unirea Urziceni, la un pas de intrarea în istorie!

Unirea Urziceni este foarte aproape de a scrie istorie în UCL! O victorie în această seară, în disputa cu Glasgow Rangers, îi garantează Unirii prezenţa în primăvara europeană şi aduce campioana României foarte aproape de optimile UCL: Ceea ce ar reprezenta o premieră în istoria fotbalului românesc, care n-a avut nici o performanţă de acest gen de la înfiinţarea UEFA Champions League. Unirea pare capabilă să se impună, mai ales că vine după uluitorul 4-1 realizat pe “Ibrox Park”. Antrenorul Dan Petrescu are la dispoziţie aproape tot lotul, inclusiv portarul Arlauskis. cu excepţiile numite Rusescu şi Bruno Fernandes, ambii accidentaţi. Tradiţia este de partea gazdelor, Rangers nereuşind să înscrie în cele trei vizite anterioare în România, unde s-a ales cu două înfrângeri şi un egal - 0-0 în îndepărtatul an 1970. În plus, antrenorul Walter Smith are griji mari cu accidentările, McCulloch (se speră în recuperarea lui) adăugîndu-se altor doi titulari din infirmerie, Mendes şi Bougherra. Echipele probabile - Unirea (antrenor Dan Petrescu): Arlauskis - E. Nicu, Maftei, Galamaz, Brandan - S. Frunză, D. Varga, Ricardo, I. Apostol, T. Bălan - Bilaşco: Rangers (antrenor Walter Smith): McGregor - Whittaker, Thomson (McCulloch), Weir, Papac - Naismith, Davis, Rothen, Lafferty - K. Miller, Boyd. Arbitri: Claus Bo Larsen - Henrik Sonderby şi Torben Jensen, rezervă: Thomas Vejlgaar (toţi din Danemarca).

Dintre restul partidelor din această seară cele mai interesante par a fi cele din Grupa F, cea mai echilibrată până în acest moment. Atât Barcelona, cât şi Inter au nevoie de victorii în deplasările din estul Europei, altfel situaţia se complică serios pentru cele două mari favorite.

Programul partidelor din această seară, toate având ora de start 21.45, cu excepţia meciului de la Kazan, programat de la ora 19.30 - Grupa E: AC Fiorentina - Debrecen VSC; Olympique Lyon - FC Liverpool; Grupa F: Rubin Kazan - FC Barcelona; Dynamo Kiev - Inter Milano; Grupa G: Unirea Urziceni - Glasgow Rangers; FC Sevilla - VfB Stuttgart; Grupa H: Arsenal Londra - AZ Alkmaar; Standard Liege - Olympiacos Pireu.

Grupa E: 1. Lyon 9p, 2. Fiorentina 6p, 3. Liverpool 3p, 4. Debrecen 0p; Grupa F: 1. Barcelona 4p (golaveraj: 3-2), 2. Kiev 4p (5-5), 3. Rubin 4p (4-5), 4. Inter 3p; Grupa H: 1. Arsenal 7p, 2. Olympiacos 6p, 3. Alkmaar 2p, 4. Standard 1p.

Clasament Grupa G

1. FC Sevilla 3 3 0 0 9-2 9 (+6)

2. Unirea Urziceni 3 1 1 1 5-4 4 (+1)

3. VfB Stuttgart 3 0 2 1 3-5 2 (-4)

4. Glasgow Rangers 3 0 1 2 3-9 1 (-5)