Unirea Urziceni vrea un rezultat pozitiv pe “Ibrox Park”

În grupa campioanei României, FC Sevilla are probleme mari în Germania, unde a plecat fără Negredo, Renato, Konko şi Palop! O posibilă victorie a şvabilor ar complica serios grupa. Unirea Urziceni are şansa unui rezultat pozitiv în Scoţia, mai ales că Rangers nu prea străluceşte în acest moment, avînd numai două succese în ultima lună, ambele în întrecerea internă. Dan Petrescu şi-a odihnit majoritatea titularilor în campionat şi a pierdut cu FC Vaslui. Ţinta campioanei României este un rezultat pozitiv pe “Ibrox Park”, posibil avînd în vedere prestaţia în creştere a Unirii în UCL. Dan Petrescu are la dispoziţie echipa standard, cu excepţia lui Rusescu accidentat pentru mult timp. Echipa probabilă a campioanei României pentru meciul din această seară: Arlauskis - Maftei, Galamaz (cpt.), B. Fernandes, Brandan - I. Bălan S. Frunză, Ricardo, I. Apostol, D. Varga - Bilaşco.

“Teroarea” Şevcenko

Atacantul ucrainean revine pe “San Siro” la numai cîteva luni distanţă de despărţirea de AC Milan, dar tot în postura de… adversar pentru Inter Milano! Un adversar de temut pentru campioaan Italiei, Şevcenko reuşind 14 goluri în poarta interiştilor în meciurile din calcio! În plus, ucraineanul a contribuit decisiv la calificarea lui AC Milan în finala UCL din 2003, cînd a depăşit pe Inter în semifinală. Un meci crucial pentru ambele echipe, învingătoarea urnînd să ia un avans important în lupta pentru primăvara europeană. Meciuri echilibrate şi în celelalte grupe, cu implicaţii serioase în lupta pentru calificarea în optimi.

Programul partidelor din această seară, toate avînd ora de start 21.45 - Grupa E: Debrecen VSC - AC Fiorentina; FC Liverpool - Olympique Lyon; Grupa F: FC Barcelona - Rubin Kazan; Inter Milano - Dynamo Kiev; Grupa G: Glasgow Rangers - Unirea Urziceni; VfB Stuttgart - FC Sevilla; Grupa H: AZ Alkmaar - Arsenal Londra; Olympiacos Pireu - Standard Liege.

Clasament Grupa G

1. FC Sevilla 2 2 0 0 6-1 6 (+3)

2. VfB Stuttgart 2 0 2 0 2-2 2 (-1)

3. Unirea Urziceni 2 0 1 1 1-3 1 (-2)

4. Glasgow Rangers 2 0 1 1 2-5 1 (-2)