Unități de învățământ mai catolice decât Papa, pe banii părinților!

La finele lunii august a fost elaborat un ordin comun al Ministerului Sănătăţii (MS) şi Ministerului Educaţiei pentru a prezenta explicit condiţiile medicale necesare înscrierii copiilor în unităţile de învăţământ, la începutul anului şcolar. ”Începând din acest an, elevii vor prezenta un aviz epidemiologic semnat de medic prin care se atestă faptul că respectivul copil sau elev are sau nu are semne şi simptome sugestive de boală transmisibilă”, declara, nu demult, purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore. Potrivit proiectului, documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea fiecărui an de învăţământ/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt: adeverinţă medicală şi aviz epidemiologic. Adeverinţa medicală cuprinde date privind suferinţe patologice ale copilului care urmează să intre sau să reintre în colectivitate, printre care astm, otită, maladii congenitale de cord, probleme de învăţare/dezvoltare, diabet zaharat, leziuni osteoarticulare, convulsii, tulburări de vorbire, auz, vedere, tuberculoză. De asemenea, vor fi trecute în adeverinţă informaţii privind alergii la medicamente, alimente sau altele, pe care le-ar putea avea copilul, şi ce medicamente sau vaccinuri a efectuat. ”În cazul în care medicul de familie consideră necesară realizarea unor analize precum exudatul faringian sau coprocultură, întrucât suspectează o anumită boală, acesta va trimite copilul să facă analizele bacteorologice, după care va putea elibera avizul medical pentru intrarea în colectivitate”, a explicat, recent, și secretarul de stat în MS, dr. Dorel Săndesc.

CE SPUN MEDICII DE FAMILIE Președintele Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu, prezentă în aceste zile la Constanța, la Conferința Regională a Medicilor de Familie, a explicat că, în primul rând, părinții trebuie să știe că un cabinet nu își poate da activitatea peste cap pentru aceste adeverințe. ”Așadar, pacienții cu urgențe sau cei programați au prioritate. În al doilea rând, adeverințele pentru intrarea în colectivitate se eliberează fără costuri pentru pacient. În schimb, dacă unitatea de învățământ respectivă solicită niște investigații, acestea nu sunt acoperite de Casă (Casa de Asigurări de Sănătate - n.r.) și trebuie plătite de părinții copilului”, explică dr. Tănăsescu. Medicii de familie nu sunt de acord cu eliberarea unei adeverințe pentru orele de educație fizică. ”Nouă ni se pare nepotrivit pentru că este vorba de educație fizică, nu de sport de performanță. Nici acest lucru nu este acoperit de casa de asigurări, deci se plătește cu chitanță”, adaugă dr. Tănăsescu.

SOLICITAREA MEDICILOR DE FAMILIE Pentru a veni în sprijinul părinților, SNMF a solicitat Casei de Asigurări de Sănătate ca pentru fiecare copil, cu ocazia controlului periodic anual pe care trebuie să-l facă indiferent că e născut în februarie, decembrie sau altă lună, după efectuarea acestuia, să se elibereze și adeverința cu care se duce la școală. Evident, dacă situația copilului o cere, să fie efectuate și unele investigații. ”Casa, deocamdată, nu a acceptat pentru că a spus că nu putem să-i dăm adeverinţă în mai, pentru septembrie. Nu este corect pentru că noi nu eliberăm o adeverință că-i sănătos în acea clipă, ci că este apt să meargă la școală, în general. Ceea ce decurge din acest refuz, temporar, sperăm noi, al Casei este că aceste adeverințe se eliberează formal, pentru că niciun medic nu poate să întrerupă activitatea și să consulte o sută de copii pe zi și să le dea adeverințele așa cum noi considerăm că trebuie date în urma unui consult medical”, a explicat dr. Tănăsescu. Ea consideră că, dacă s-ar da adeverințele în luna în care s-a născut copilul, părintele ar fi responsabilizat să meargă cu acesta la medic pentru consultația preventivă, ceea ce este un mare beneficiu.

Nu sunt obligatorii, în ghiduri se spune că sunt inutile...

Faptul că părinții trebuie să obțină pentru intrarea în colectivitate o adeverință medicală nu constituie nicio noutate. ”Nu e nimic nou, această adeverință de intrare în colectivitate este veche. Confuzia pe care o fac părinții este cea între adeverința care permite intrarea în colectivitate și adeverința de sport și cea de investigații”, spune dr. Tănăsescu. Ea a subliniat că investigații precum coprocultură sau exudat faringian nu sunt obligatorii. ”Majoritatea unităților de învățământ nu au motive să ceară aceste investigații, de cele mai multe ori, inutile. Coprocultura, de exemplu, se solicită atunci când există cazuri de dizenterie în școală, nu se face profilactic, la fel exudatul faringian, care se face atunci când există situații epidemiologice, nu ca examen de screening”, explică medicul. Toate ghidurile arată că aceste investigații sunt inutile. ”Există însă unele unități de învățământ care sunt mai catolice decât Papa, dar nu pe banii lor, ci pe banii părinților”, adaugă șeful SNMF.

Pentru anul 2015, documentele medicale necesare pentru înscrierea/frecventarea fiecărui an de învăţământ al preşcolarilor şi elevilor vor fi depuse la sediul unităţilor de învăţământ până la 1 octombrie 2015.