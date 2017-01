Unităţi de învăţământ încălzite cu energie regenerabilă

Primăria comunei Saligny a obţinut finanţarea pentru două proiecte importante pentru comunitate. Este vorba despre două proiecte depuse la Ministerul Mediului, privind folosirea energiei verzi. „În vara acestui an am depus cele două proiecte la Ministerul Mediului. Este vorba de încălzirea celor două şcoli şi două grădiniţe din satele Ştefan cel Mare şi Faclia cu ajutorul unor pompe de regenerare. Cu alte cuvinte, sunt două proiecte care au în vedere încălzirea unităţilor de învăţământ cu energie verde. Fiecare dintre proiecte are o valoare de 260.000 de lei”, a declarat primarul comunei Saligny, Gabriel Tătulescu. El a precizat că cele două proiecte nu ar fi intrat la finanţare fără sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). „Bugetul nostru este mult prea mic pentru a avea cota de cofinanţare pentru cele două proiecte, care reprezintă 20% din valoarea lor. În aceste condiţii, am făcut apel la conducerea CJC pentru a ne susţine din punct de vedere financiar, de unde am primit răspunsuri favorabile, urmând să ne aloce fonduri pentru fiecare fază a execuţiei celor două proiecte”, a spus Tătulescu. El a precizat că în cadrul celor două proiecte urmează să se găsească o sursă de apă, pentru ca ulterior să fie achiziţionate echipamentele necesare de folosire a sursei de apă. Cele două pompe au prevăzut câte un compresor care foloseşte energia apei circulate prin instalaţie, pe care o transmit apoi în instalaţiile de încălzire.