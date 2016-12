Unităţile de învăţământ din mediul rural, la mila autorităţilor locale

ELEVII, COBAI PENTRU „REFORMELE PORTOCALII” Mare parte din şcolile din mediul rural sunt condamnate la moarte sigură dacă nu vor fi sprijinite financiar. Singurul responsabil de situaţia dramatică este Guvernul care nu ştie de unde să mai facă economie la bugetul naţional. Cu gândul la propriile interese, guvernanţii răpesc elevilor din mediul rural dreptul de a învăţa. De la 1 ianuarie, şcolile au dobândit personalitate juridică şi sunt obligate să stea la mila statului, să cerşească banii puţini de la Guvern, fără a mai fi în administrarea autorităţilor locale. Aşa-zisa descentralizare va pune pe chituci unităţile de învăţământ şi multe vor fi nevoite să-şi închidă porţile. De altfel, probabil şi ăsta este scopul portocaliilor din moment ce banii pe care îi acordă pentru educaţie sunt tot mai puţini. Chiar dacă legea aplicabilă de la începutul anului degrevează autorităţile locale de responsabilitatea administrării unităţilor şcolare, primarii spun că, în limita fondurilor disponibile, vor încerca să ţină funcţionale liceele, şcolile şi grădiniţele. Edilii sunt de părere că preşcolarii şi elevii nu trebuie să sufere din cauza măsurilor proaste luate de guvernanţii portocalii.

BANI PUŢINI... La Cobadin, unitatea administrativ-teritorială numără aprox. 10.000 de locuitori, iar unităţile de învăţământ sunt acum ordonatori de credite şi trebuie să se descurce singure. Pentru conducerea unităţilor nu mai este o noutate, însă, cum era de aşteptat, banii acordaţi de Guvern sunt de la an la an tot mai puţini. Primarul din Cobadin, Cristian Telehoi, spune că, faţă de anul trecut, bugetul pentru anul în curs alocat pentru un liceu, trei şcoli generale şi patru grădiniţe din întreaga comună este la jumătate. „Pentru 2012, banii alocaţi pentru unităţile şcolare din comună sunt 290.000 de lei, în timp ce anul trecut am primit 600.000 de lei. Fondurile nu ajung pentru prea multe cheltuieli necesare în şcoli. Vom fi nevoiţi să completăm suma cu bani de la bugetul local pentru că altfel ar trebui să închidem şcolile. Nu-i putem lăsa pe copii să înveţe în unităţi necorespunzătoare. Dacă facem un calcul, 100.000 ne costă doar lemnele să încălzim şcolile, plus că mai sunt decontările la profesori, plata burselor, combustibil pentru microbuze dar şi multe alte cheltuieli care apar într-o unitare şcolară”, a declarat primarul din Cobadin.