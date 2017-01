Unităţile de învăţămînt, pregătite pentru începerea anului şcolar

Autorităţile locale din judeţul Constanţa s-au pregătit intens pentru ca unităţile şcolare să-şi primească elevii în condiţii corespunzătoare desfăşurării orelor de curs. Dacă unele primării constănţene au reuşit, cu economii la bugetul local, fonduri de la Guvern sau de la Consiliul Judeţean Constanţa, să-şi reabiliteze şcolile şi grădiniţele, altele nu au reuşit să prindă niciun ban pentru efectuarea acestor tipuri de lucrări şi nu au avut încotro decît să repare pe ici pe colo unităţile de învăţămînt. Primarul din Ciobanu, Ioan Suciu, spune că nu a dispus de o sumă mare de bani pentru a efectua reparaţii capitale la unităţile de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, una dintre cele două şcoli şi două grădiniţe, pentru că Şcoala cu clasele I-VIII din Ciobanu a fost reabilitată complet în urmă cu şapte ani. „Am alocat de la bugetul local doar 2.500 de lei pentru a efectua lucrări de întreţinere la unităţile de învăţămînt din comună, pentru că de această sumă am dispus. Noi am solicitat bani pentru a putea efectua reparaţii complete, însă nu am primit niciun leu. A trebuit să ne descurcăm cum putem”, a declarat primarul comunei. În ciuda faptului că suma mică de bani a fost insuficientă pentru executarea tuturor lucrărilor de care aveau nevoie unităţile şcolare din satele Ciobanu şi Mioriţa, primarul spune că acestea vor fi pregătite corespunzător pentru începerea noului an şcolar. La Dumbrăveni, primarul Gheorghe Cenuşă a avut mai mult noroc şi a primit bani pentru lucrări de întreţinere de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. „Noi am solicitat la minister bani pentru lucrări de întreţinere a unităţilor de învăţămînt pentru început de an şi am primit 5.000 de lei, însă am suplimentat suma cu încă 3.000 de lei pentru că era insuficientă pentru toate lucrările care trebuiau efectuate. Am reuşit să terminăm totul la timp, iar acum, şcoala şi grădiniţa sînt pregătite să-şi primească copiii”, a declarat Cenuşă, adăugînd că unităţile şcolare, Grădiniţa din Furnica şi Şcoala cu clasele I-VIII din Dumbrăveni au beneficiat de reparaţii în totalitate, însă mai aveau nevoie de cîteva lucrări de întreţinere. „Într-o săptămînă vom începe şi lucrările pentru împrejmuirea cu gard a şcolii, pentru a continua proiectul de modernizare a şcolii”, a mai spus primarul comunei.

În Cobadin, situaţia şcolilor, sub control

La rîndul său, primarul din Cobadin, Cristian Telehoi, spune că pregătirea şcolilor pentru noul an şcolar este în grafic, însă mai sînt de rezolvat cîteva aspecte legate de desfăşurarea orelor în cele mai bune condiţii, care nu pot fi soluţionate de pe o zi pe alta. Una dintre problemele ivite o reprezintă conectarea la sistemul de alimentare cu apă a grădiniţei din Conacu, lucrare care se derulează în întregul sat şi urmează ca gospodăriile să fie branşate la noul sistem, ca şi instituţiile publice existente în sat, iar o altă situaţie care urmează să fie soluţionată de administraţia locală este întîlnită la şcoala şi grădiniţa din Negreşti, unde apa conţine nitraţi şi nitriţi. Pînă la găsirea unei soluţii permanente, Primăria a montat, temporar, dozatoare cu apă pentru copii şi cadre didactice. „Toate unităţile de învăţămînt din Cobadin sînt reabilitate întegral şi sînt pregătite de începerea noului an şcolar. Cu excepţia Grădiniţei din Viişoara, care are nevoie de lucrări de reabilitare şi pentru care sperăm să obţinem fonduri prin Programul Operaţional Regional, pe restul am reuşit să le modernizăm integral”, a declarat primarul. La Grupul Şcolar din Cobadin, pe lîngă reabilitările realizate cu bani de la Ministerul Educaţiei şi Banca Europeană pentru Investiţii, administraţia locală, printr-un parteneriat cu nişte investitori belgieni, a montat o centrală termică ce va asigura căldură la iarnă pentru cei aprox. 1.700 de elevi şi pentru cele 30 de cadre didactice. O altă unitate reabilitată complet şi dotată la standarde europene, cu care primarul se mîndreşte, este Grădiniţa din Cobadin.

La Nicolae Bălcescu, 15.000 lei pentru reabilitarea unităţilor şcolare

Şi la Grădina elevii şi preşcolarii vor păşi în unităţi şcolare recent reabilitate şi dotate cu mobilier nou. Primarul comunei, Gabriela Iacobici, e încîntat de lucrările efectuate, atît de cele de la şcoală, cît şi de la grădiniţă, pentru că, pînă nu demult, orele în unităţi se desfăşurau în condiţii necorespunzătoare pentru copii. De reabilitări complete au beneficiat şi unităţile de învăţămînt din Nicolae Bălcescu. Primarul comunei, Viorel Bălan, spune că cele două şcoli şi cele două grădiniţe din comună sînt gata de noul an şcolar. „În total, pentru lucrările de reabilitare a unităţilor de învăţămînt am cheltuit 15.000 lei, însă acum sînt pregătite pentru anul şcolar 2009/2010”, a declarat Bălan.