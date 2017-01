United Hands, din nou în sprijinul constănţenilor

Asociaţia americană United Hands a venit pentru al treilea an consecutiv în sprijinul familiilor nevoiaşe din localitatea Nazarcea, oferindu-le un mic ajutor în prag de anul nou. Ieri, aprox. 150 de copii au primit haine şi dulciuri din partea Asociaţiei United Hands, articole de îmbrăcăminte fiind pregătite şi pentru 200 de adulţi. „Ne bucurăm foarte mult că am revenit la Nazarcea. În ultimii ani am derulat patru programe diferite pentru această comunitate. În 2010, cu ajutorul reprezentanţilor clubului „Isis“ le-am oferit femeilor din localitate posibilitatea să-şi facă testul Babeş Papanicolau. Atunci le-am promis că ne vom întoarce şi cu cadouri constând în articole de îmbrăcăminte. Îmi place această comunitate pentru că sunt oameni care ştiu să aprecieze efortul făcut pentru a-i ajuta. Cu cât derulăm mai multe programe aici, sau în oricare altă comunitate, ne apropiem mai mult de oameni, ajungem să le cunoaştem problemele şi situaţia“, a declarat vicepreşedintele Asociaţiei, Renne Crossman. Ea a mai spus că o parte dint hainele care au fost oferite ieri la Nazarcea au fost aduse din Norvegia, dar cu ajutorul unor sponsori din Constanţa au fost cumpărate şi articole de îmbrăcăminte pentru copii.