Uniţi până la pierzanie!

PROTOCOL Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, într-o săptămână, cel mult zece zile, va fi semnat protocolul coaliţiei guvernamentale, arătând că, în ansamblu, este mulţumit de punctele care au fost atinse în timpul guvernării. „N-are legătură protocolul cu guvernarea, că dacă nu semnăm, plecăm, sau invers. În aceste zile vom negocia, vom discuta cu colegii noştri, că fiecare partid şi formaţiune politică are priorităţi bine stabilite şi vom semna în momentul în care aceste negocieri vor fi finalizate. Anul trecut, am semnat protocolul pe 2011 la începutul lunii martie, deci suntem în termen şi suntem pregătiţi pentru aceste discuţii”, a spus Kelemen Hunor. El a arătat că dintre obiectivele UDMR unele puncte au fost atinse, altele nu, însă, per ansamblu, este mulţumit. „Într-o coaliţie - cel puţin aceasta este experienţa noastră de 22 de ani - nimeni şi niciodată nu a reuşit să ducă până la bun sfârşit, în totalitate, ceea ce a dorit, fiecare parte a făcut câteva compromisuri. Şi noi am făcut, şi ei au făcut, aceasta este viaţa într-o coaliţie”, a spus Kelemen, adăugând că Uniunea pune şi câteva dintre condiţii. El a precizat că există condiţii care se referă la salarii, infrastructură, investiţii, întrucât, deşi este perioadă de criză economică, după doi ani de multe măsuri radicale, dar necesare, trebuie ca oamenii să primească înapoi câte ceva, dacă situaţia economică o va permite.

REGRETE Pe de altă parte, nu toţi membrii UDMR sunt încântaţi de continuarea protocolului cu PDL. Unul dintre aceştia este senatorul UDMR Gyorgy Frunda, care a declarat că UDMR a pierdut ultima ocazie să părăsească coaliţia de guvernare după demisia premierului Emil Boc şi crede că nu mai poate ieşi din „horă” de acum înainte. Frunda a spus mai că şi el şi alţi colegi din Uniune au spus că formaţiunea trebuie să părăsească coaliţia de guvernare.